Manchester prodal Schneiderlina za isto vsoto, kot ga je kupil

Na radarju Evertona še en nogometaš Uniteda

11. januar 2017 ob 11:04

Manchester - MMC RTV SLO

Prvi dražji nogometni prestop v zimskem obdobju se obeta v Angliji, kjer je Manchester United sprejel ponudbo Evertona za francoskega reprezentanta Morgana Schneiderlina.

Moštvo iz Liverpoola bo rdećim vragom odštelo 25 milijonov evrov odškodnine, ki bi lahko z dodatki narasla na okoli 28 milijonov evrov. Toliko je Manchester United odštel Southamptonu julija 2015, ko je francoski vezist prišel na Old Trafford.

27-letnik ni bil v prvem planu trenerja Manchester Uniteda Joseja Mourinha. V letošnji sezoni je v premier ligi odigral le 11 minut.

Mourinho je že potrdil odhod Schneiderlina, čeprav se mora igralec še dogovoriti z Evertonom o višini plače. "Sem žalosten in vesel. Žalosten sem, ker mi je všeč in bi lahko pomagal v dolgi sezoni. Vesel sem, ker vem, da si želi, da bi igral vsako tekmo in da bi bil pomemben igralec v klubu," je povedal Mourinho.

Trener Evertona Koeman, ki je vodil Schneiderlina že v Southamptonu, si želi še enega nogometaša Manchester Uniteda - Memphisa Depaya.

