Manchester United hitro zatrl apetite Arsenala

Chelsea na vodstvo Newcastla odgovoril s tremi goli

2. december 2017 ob 15:42,

zadnji poseg: 2. december 2017 ob 20:15

London - MMC RTV SLO

Nogometaši Manchester Uniteda so v derbiju 15. kroga angleškega prvenstva s 3:1 premagali Arsenal. Gostje so v Londonu od 73. minute igrali brez izključenega Paula Pogbaja.

"Rdeči vragi" so sanjsko začeli obračun na stadionu Emirates. V 4. minuti sta si po odvzeti žogi Pogba in Antonio Valencia izmenjala dvojno podajo, Valencia pa je nato z diagonalnim strelom po tleh matiral Petra Čecha. Žoga je šla med nogami Nacha Monreala in tudi Čecha.

V 11. minuti je Manchester povišal vodstvo. Branilec Škodran Mustafi je ob agresivnem Romeluju Lukakuju izgubil žogo. Belgijec je nato podal do Anthonyja Martiala, ki je elegantno povratno podal do Jesseja Lingarda, ta pa je s strelom od vratnice še drugič ukanil Čecha. Malo kasneje je moral Mustafi zaradi poškodbe z igrišča.

Arsenal je bil v nadaljevanju precej nevarnejši, saj se je Manchester nekoliko povlekel nazaj. Topničarji so bili najbliže golu v 32. minuti, ko je Alexandre Lacazette stresel prečke. Statistika: posest žoge 70:30, streli 8:3, streli v okvir vrat 5:2 - vse v korist Arsenala.

Lacazette dosegel gol priključka

V 49. minuti so bili "topničarji" le nagrajeni za napadalno igro. Alexis Sanchez je poslal predložek v kazenski prostor za hrbet gostujoče obrambe, ki je neuspešno nastavila ofsajdsko zanko. Aaron Ramsey je žogo na kratko podal do Lacazetta, ta pa jo je nato poslal mimo vratarja Davida De Gee v mrežo.

De Gea preprečil izenačenje

Na drugi strani je Lingard v protinapadu stresel vratnico. Tekma se je razživela "na polno". V 55. minuti je De Gea z dvema izjemnima obrambama v enem napadu najprej ustavil poskus Lacazetta, nato pa še Sancheza.

Pogba in Lingard poskrbela za 3:1

In ko se je zdelo, da je izenačenje domačih le še vprašanje časa, je Manchester v 63. minuti izpeljal protinapad v režiji Pogbaja in Lingarda. Pogba je na desni strani kazenskega prostora dobil dvoboj z rojakom Laurentom Koscielnyjem in podal na drugo vratnico, kjer je osamljeni Lingard žogo s kakšnega metra potisnil v nebranjeno mrežo.

Pogba upravičeno izključen

V 73. minuti je prav Pogba naredil veliko neumnost, saj je s podplatom grobo pohodil Hectorja Bellerina, tako da mu je sodnik Andre Mariner upravičeno pokazal rdeči karton. Kljub igralcu več pa topničarji niso uspeli ogroziti zmage rdečih vragov. Statistika govori o veliki, a jalovi premoči domačih: posest žoge 75:25, streli 21:5, streli v okvir vrat 13:4.

Chelsea po zaostanku zabil tri gole

Krog se je sicer začel z zmago Chelseaja nad Newcastlom (3:1). Na Stamford Bridgeu se je najprej zatresla domača mreža. V 12. minuti je obramba modrih neodločno posredovala. Thibaut Courtois je nato sicer žogo izbil pred Jacobom Murphyjem, toda le do Dwighta Gayla, ki jo je pospravil v mrežo. Po zaostanku je Chelsea, ki na lestvici zaseda tretje mesto, pritisnil. Devet minut so gostitelji potrebovali za izenačenje, ko je sicer Florian Lejeune posredoval po predložku, vendar je do žoge prišel Eden Hazard, ki je z močnim strelom zadel za 1:1.

33. minuta je tekla, ko je Victor Moses z desne poslal predložek pred vrata. Lejeune in Chancel Mbemba sta zgrešila žogo, v mrežo pa jo je pospravil Alvaro Morata. 16 minut pred koncem rednega dela je Chelsea povišal prednost. V kazenskem prostoru je padel Moses, ki ga je nepravilno zaustavil Matt Ritchie, enajstmetrovko pa je zanesljivo izvedel Hazard.

Vodilni Manchester City bo v nedeljo gostil West Ham.

15. KROG

ARSENAL - MANCHESTER UNITED 1:3 (0:2)

59.547; Lacazette 49.; Valencia 4., Lingard 11., 63.

: Pogba 73./Manchester Utd

Arsenal: Čech, Koscielny , Mustafi (15./Iwobi), Monreal, Bellerin , Ramsey, Xhaka (70./Welbeck), Kolašinac (75./Giroud), Özil, Sanchez , Lacazette.

Manchester United: De Gea, Rojo , Smalling, Lindeloef, Young (93./Rashford), Matić, Pogba , Valencia, Martial (67./Herrera), Lingard (76./Darmian), Lukaku.

Sodnik: Andre Mariner



CHELSEA - NEWCASTLE 3:1 (2:1)

Hazard 21, 74./11-m, Morata 33.; Gayle 12.



BRIGHTON - LIVERPOOL 1:5 (0:2)

Murray 51./11-m; Can 30., Firmino 32., 48., Coutinho 87., Dunk 89./ag

EVERTON - HUDDERSFIELD 2:0 (0:0)

Sigurdsson 47., Calvert-Lewin 73.

LEICESTER - BURNLEY 1:0 (1:0)

Gray 6.



STOKE CITY - SWANSEA 2:1 (2:1)

Shaqiri 36., Diouf 40.; Bony 3.

WATFORD - TOTTENHAM 1:1 (1:1)

Kabasele 13.; Son 25.

: Sanchez 52./Tottenham

WEST BROMWICH - CRYSTAL PALACE 0:0

Nedelja ob 14.30:

BOURNEMOUTH - SOUTHAMPTON

Ob 17.00:

MANCHESTER CITY - WEST HAM

Lestvica: MANCHESTER CITY 14 13 1 0 44:9 40 MANCHESTER UTD. 15 11 2 2 35:9 35 CHELSEA 15 10 2 3 28:12 32 LIVERPOOL 15 8 5 2 33:19 29 ARSENAL 15 9 1 5 29:19 28 TOTTENHAM 15 7 4 4 23:13 25 BURNLEY 15 7 4 4 14:12 25 WATFORD 15 6 4 5 25:26 22 LEICESTER 15 5 5 5 20:20 20 EVERTON 15 5 3 7 19:28 18 BRIGHTON 15 4 5 6 14:19 17 SOUTHAMPTON 14 4 4 6 14:17 16 STOKE CITY 15 4 4 7 18:30 16 NEWCASTLE 15 4 3 8 14:22 15 HUDDERSFIELD 15 4 3 8 9:26 15 BOURNEMOUTH 14 4 2 8 12:16 14 WEST BROMWICH 15 2 7 6 12:21 13 CRYSTAL PALACE 15 2 4 9 8:25 10 WEST HAM 14 2 4 8 12:30 10 SWANSEA 15 2 3 10 8:18 9

T. J., A. V.