Mandarić odgovarja na grafite: "Pravi navijači so vedno s klubom"

31. julij 2018 ob 12:01

Po bledem začetku sezone slovenskih prvakov v nogometu in vse večjem ter jasno izraženem besu navijačev se je končno oglasil predsednik NK Olimpije Milan Mandarić: "Pravi navijači so vedno s klubom, ne zgolj takrat, ko se osvajajo lovorike."

Olimpija Ljubljana je na petih uradnih tekmah v novi sezoni 2018/19 kar na štirih tekmah ostala brez zadetka, ob številnih priložnostih se ji je odprlo le na prvem soočenju s Crusaders v 2. predkrogu Evropske lige, ko je bilo na koncu kar 5:1. Z vsega eno točko branilci naslova v novi Prvi ligi zasedajo predzadnje, 9., mesto, že na samem začetku pa so prelahko zapravili priložnost v Ligi prvakov, kjer je bil Qarabag kljub statusu nespornega favorita komaj kaj boljši v obračunu 1. kroga kvalifikacij.

Po kadrovskih spremembah ni izidov

V zapisu na klubski spletni strani je Mandarić najprej navedel dejstva, pri čemer pa ni dodal nobenih pojasnil: "Pred Olimpijo je nova sezona, odigrali smo že prve prvenstvene tekme, igramo v kvalifikacijah za evropsko ligo, že v četrtek nas čaka nov izziv v Belfastu. V prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov smo izpadli, prvi tekmi v prvenstvu nista prinesli želenih rezultatov, zaradi česar smo jasno zaskrbljeni in iščemo nove rešitve. Zamenjali smo trenerja, del moštva, rezultati teh sprememb pa še vedno niso vidni. V naši igri obstajata želja in energija, manjkata pa nam kakovosten zaključek in goli."

"Vlagam svoj denar, čas in znanje"

Že v drugem delu komentarja se je predsednik, mecen in upnik NK Olimpije v eni osebi obrnil na navijače zeleno-belih: "Razumem zaskrbljenost navijačev, ampak ne vidim razloga za malodušnost in padanja v obup. Tudi večji klubi od Olimpije so deležni vzponov in padcev. Pravi navijači so vedno s klubom, ne zgolj takrat, ko se osvajajo lovorike. Vodenje kluba niti približno ni lahka stvar. Olimpijo vodim na način, za katerega smatram, da je za klub najboljši. Vedno bom prevzel polno odgovornost, saj vlagam svoj denar, čas in znanje. Rezultati pa so vidni."

Mandarić: Moja vrata so vedno odprta

V tretjem delu komentarja je Mandarić izpostavil dosežke kluba pod njegovim vodstvom v minulih treh sezonah, ko je Olimpija dvakrat osvojila Prvo ligo, ob tem se je tudi obregnil ob grafite, ki se pojavljajo na upravni stavbi kluba in v okolici Stožic. "Olimpija je bila pozabljena, mi smo jo iz stanja, ko se nihče ni zanimal zanjo, postavili v središče dogajanje celotne javnosti. To je rezultat dela, vlaganja, pa tudi enotnosti v klubu, skupnosti, ekipnega duha in želje po uspehu. Kljub vsemu sem vedno pripravljen poslušati mišljenja ljudi, ki jim je mar za naš klub in mislijo drugače. Zanje so moja vrata vedno odprta. Ne glede na to, o kom govorimo; navijači, ljubitelji nogometa, dobronamerni mimoidoči. Nobene potrebe ni, da se kdor koli skriva za naročenimi parolami, napisanimi pred vhodom v prostore našega kluba. Ker prav te parole največ povedo o njihovih naročnikih in njihovih pravih interesih."

Za na konec se je Mandarić dotaknil še konkretnega nepojasnjenega primera, kaj se spet dogaja z Rokom Kronavetrom, ključnim možem obeh šampionskih pohodov, ki se je očitno znašel v nemilosti trenerja Ilije Stolice, pri čemer srbski strokovnjak zavrača vsakakršno pojasnilo, zakaj ne računa na igre 31-letnega Mariborčana v zmajevem gnezdu.

Olimpijo okrepil izgubljeni sin

Vrste Ljubljančanov je okrepil Vitja Valenčič, 19-letni obrambni vezist, ki je nogometno zrasel pri Olimpiji. Pri 16 letih je prvo profesionalno pogodbo podpisal s Fiorentino, pri kateri je redno igral za mladince v Primaveri (64 tekem, 3 goli in 6 podaj v 3 sezonah).



Kronaveter ni izključen ali prečrtan

"V zadnjem času se v javnosti pojavljajo vprašanja, kaj se dogaja z Rokom Kronavetrom, ali je prečrtan s spiska nogometašev, ki bodo igrali v letošnji sezoni. Moj odgovor je kratek in enostaven. Rok Kronaveter je eden naših najboljših nogometašev in eden izmed simbolov uspeha, ki ga je Olimpija ustvarila v zadnjih treh sezonah. Zato ne obstaja možnost, da bi bil izključen ali prečrtan s seznama naših igralcev dokler sem jaz predsednik Olimpije. Vidim ga v zeleno-belem dresu tudi v prihodnjih tekmah, tako prvenstvenih kot evropskih. Želim mu mnogo uspeha in veliko doseženih golov. V kolikor bo Rok kadar koli zapustil Olimpijo v iskanju novega izziva, bo odšel na način, kakršen mu pripada. Z dolžnim spoštovanjem in z zahvalo za vse, kar je naredil za naš klub," zatrjuje Mandarić, da Kronaveter še ni rekel zadnje pri Olimpiji.

Crusaders : Celje – poraženec Bate/HJK : Triglav

Slovenske prvake v četrtek čaka povratna tekma v Belfastu proti prvaku Severne Irske Crusaders, pri čemer bi morali zgolj potrditi napredovanje v 3. predkrog Evropske lige. Pravi izziv za Olimpijo prihaja na prvi domači ligaški tekmi sezone, ko bodo v nedeljo gostili Celje. Naslednji četrtek, če ne bo kakšne katastrofe v Belfastu, gostuje v Ljubljani naslednji evropski tekmec – poraženec iz dvoboja Bate Borisov – HJK Helsinki (prva tekma v Belorusiji 0:0), v 4. krogu Prve lige pa zmaji gostujejo pri Triglavu Kranj.

