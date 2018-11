Sadio Mane je bil izbran od nogometašev Premier lige za najboljšega igralca angleškega prvenstva v sezoni 2016/17. Foto: Reuters Dodaj v

Mane po stopinjah Firmina in Salaha

Na Anfieldu naj bi ostal do leta 2023

23. november 2018 ob 09:00

Liverpool - MMC RTV SLO

Eden izmed ključnih nogometašev Liverpoola Sadio Mane je podpisal novo dolgoletno pogodbo. Podrobnosti niso razkrili, senegalski napadalec pa naj bi ostal na Anfieldu do leta 2023.

Mane je od prihoda v Liverpool iz Southamptona junija 2016 za Redse dosegel 40 golov.

"Zelo, zelo sem vesel, da sem podaljšal svoj čas pri Liverpoolu. Veselim se novih izzivov, da bom pomagal ekipi in klubu doseči naše sanje in posebej lovorike. To je najboljša poteza v moji karieri," je povedal Mane, strelec šestih golov na 11 tekmah premier lige v tej sezoni.

"To je za nas velika spodbuda in dokaz, kako so igralci navezani na klub in prihodnost. Ni kluba v Evropi, ki si ne bi želel Sadia. Je zelo pomemben igralec. Širi veselje, kar se vidi v njegovih predstavah in vplivu na igrišču," je dejal trener Jürgen Klopp.

Mane se je o novi pogodbi pogajal z vodstvom kluba vse od konca prejšnje sezone. Že prej sta pogodbi podaljšala Roberto Firmino in Mohamed Salah.

R. K.