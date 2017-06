Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 18 glasov Ocenite to novico! Maribor bo na evropsko prizorišče stopil sredi julija. Foto: www.alesfevzer.com Olimpija bo 29. junija gostovala pri Vaasi, ki je finsko prvenstvo končala na četrtem mestu. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maribor spet proti Zrinjskemu, Olimpija na Finsko

Domžale proti Estoncem, Gorica proti Armencem

19. junij 2017 ob 10:23,

zadnji poseg: 19. junij 2017 ob 12:39

Nyon - MMC RTV SLO

Žreb je določil, da se bodo nogometaši Maribora v 2. predkrogu Lige prvakov pomerili s prvakom Bosne in Hercegovine Zrinjskim.

Prva tekma bo 11. ali 12. julija v Mostarju, povratna pa 18. ali 19. julija v Ljudskem vrtu.

Moštvi sta se pomerili pred tremi leti v isti fazi tekmovanja. Takrat sta v Mostarju na prvi tekmi mreži mirovali, na povratni tekmi v Mariboru pa je bilo 2:0 za vijoličaste. Strelca sta bila Dare Vršič in Agim Ibraimi.

Zrinjski je do naslova državnega prvaka prišel v zadnjem krogu po zmagi s 3:0 nad Slobodo. Pred drugouvrščenim Željezničarjem je imel točko prednosti. Klub iz hrvaškega dela Mostarja je v kvalifikacijah za Ligo prvakov nastopal tudi lani in v drugem predkrogu izpadel proti Poljski Legiji s skupnim izidom 1:3. V Mostarju je bilo 1:1, v Varšavi pa 0:2.

Mogoči nasprotniki Maribora na žrebu v Nyonu so bili še Dundalk (Irs), Vardar (Mak), Zrinjski (BiH), Mariehamn (Fin) ali zmagovalec enega izmed parov prvega predkroga.

Ugoden žreb za Kekovo Rijeko

Rijeka, ki jo trenira Matjaž Kek, se bo v 2. predkrogu pomerila z zmagovalcem obračuna med New Saitsi iz Walesa in Europo iz Gibraltarja. Veliko pozornosti bo zagotovo požel sosedski dvoboj med srbskim Partizanom in črnogorsko Budućnostjo.

Olimpija na Finsko, Domžale v Estonijo, Gorica z Armenci

Tekmece so dobili tudi preostali trije slovenski predstavniki, ki bodo igrali v prvem predkrogu Evropske lige. Olimpija se bo pomerila s finsko Vaaso, Domžale bodo igrale z estonsko Floro, Gorica, ki je bila na žrebu edina nepostavljena, pa proti Širaku iz Armenije.

Prve tekme bodo 29. junija, povratne pa 6. julija. Olimpija in Gorica bosta najprej gostovali, Domžalčani pa bodo Estonce na prvi tekmi gostili v Celju.

LIGA PRVAKOV



2. predkrog:

ZRINJSKI - MARIBOR

MALMÖ - VARDAR

DUNDALK - ROSENBORG

HAFNARFJÖRDUR - VIKINGUR/TREPČA '89

LINFIELD/LA FIORITA - CELTIC

MARIEHAMN - LEGIJA VARŠAVA

APOEL - DUDELANGE

ŽALGIRIS - LUDOGOREC

QARABAG - SAMTREDIA

PARTIZAN - BUDUĆNOST

HIBERNIANS/TALLINN - SALZBURG

ŠERIF - KUKËS

ASTANA - SPARTAKS JURMALA

BATE BORISOV - ALAŠKERT/SANTA COLOMA

ŽILINA - KÖBENHAVN

HAPOEL BEER ŠEVA - HONVED

RIJEKA - THE NEW SAINTS/EUROPA

1. predkrog:

VIKINGUR (FER) - TREPČA '89 (KOS)

HIBERNIANS (MAL) - TALLINN (EST)

ALAŠKERT (ARM) - SANTA COLOMA (AND)

THE NEW SAINTS (WAL) - EUROPA (GIB)

LINFIELD (SIR) - LA FIORITA (SMR)

Prve tekme bodo 27. in 28. junija, povratne tekme pa 4. in 5. julija.

EVROPSKA LIGA



1. predkrog

VAASA (FIN) - OLIMPIJA

ŠIRAK (ARM) - GORICA

DOMŽALE - FLORA TALIN (EST)

R. K.