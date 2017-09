Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 6 glasov Ocenite to novico! Jasmin Mešanović je v Sežani dosegel dva zadetka. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maribor z dvema goloma Mešanovića čez prvo pokalno oviro

Olimpija prihodnji teden proti Radomljam

5. september 2017 ob 18:17

Sežana - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora so prvi četrtfinalisti Pokala Slovenije, potem ko so v Sežani pred več kot 1.000 gledalci premagali drugoligaša Cherybox 24 Tabor Sežano z 0:3 (0:1).

Štajerce je v vodstvo popeljal Aleksandar Rajčević v 34. minuti, ko je iz bližine v mrežo pospravil odbito žogo. Maribor je sicer imel v prvem polčasu še nekaj priložnosti, svoje navijače pa so z nekaj nevarnimi akcijami razveselili tudi domači.

V 77. minuti so Mariborčani podvojili prednost. Jasmin Mešanović je najprej po podaji Dareta Vršiča zadel vratarja, nato pa odbito žogo poslal v mrežo. V drugem delu so nekajkrat zagrozili tudi gostitelji, ki pa jim ni uspelo premagati Matka Obradovića. Zato pa je še enkrat uspelo sežansko mrežo zatresti Mešanoviću, ki je končni izid postavil z glavo iz bližine v 89. minuti.

Sežančani so doživeli prvi poraz v tej sezoni, saj so po petih krogih druge lige še neporaženi, imajo dve zmagi in tri remije.

Pokal Slovenije, osmina finala:

CHERRYBOX 24 TABOR - MARIBOR 0:3 (0:1)

Rajčević 34., Mešanović 77., 89.



Cherrybox 24 Tabor Sežana: Rener, Salkić, Vidaković, Gavrič, Slavec, Kariž, Sever, Gulič, Stančič (67./Črgan), Kosmač (78./Lukač), Duspara (17./Škerjanec).

Maribor: Obradovič, Vrhovec (86./Milec), Tavares (65./Vršič), Hotić, Ogrinec, Kolmanič, Rajčević, Mešanović, Palčič, Bohar (65./Bajde), Šme.

Sodnik: Roman Glažar (Hajdina)



Sreda ob 16.00:

KRKA - KRŠKO

Ob 18.00:

KOPER - TRIGLAV



Torek, 19. septembra, ob 14.00:

DRAVA PTUJ - CELJE

Ob 16.00:

JADRAN DEKANI - ALUMINIJ

Ob 20.00:

KALCER RADOMLJE - OLIMPIJA



Sreda, 20. septembra, ob 15.00:

MURA - DOMŽALE

Ob 16.00:

ŠAMPION - GORICA

M. R.