Mariborčani v Moskvo po tri točke - in ugoden razplet

Delilci pravice bodo s Škotske

21. november 2017 ob 13:09

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Nogometaši Maribora bodo ob 18.00 gostovali v Moskvi, kjer se bodo v 5. krogu Lige prvakov pomerili s tamjajšnjim Spartakom. Njun medsebojni obračun se je v Ljudskem vrtu končal brez zmagovalca (1:1).

V skupini E sicer še ni vse odločeno. Maribor ima po visokem porazu proti Liverpoolu z 0:7 doma in 0:3 v gosteh zgolj eno točko na zadnjem mestu lestvice, a so v taboru vijoličastih še naprej optimistični. Morebitna zmaga proti Spartaku in poraz Seville proti Liverpoolu jih namreč ohranja med živimi, a se slovenska zasedba vseeno zaveda zelo težke naloge, ki je pred njo.

"Pričakujem super tekmo. Še zmeraj je uresničljiv ta cilj, ki smo si ga zadali na začetku tekmovanja. Res je, da bi moral biti razplet idealen, a imamo priložnost in bomo to skušali pokazati na igrišču," je pred potjo v rusko prestolnico dejal trener vijoličastih Darko Milanič.

Spartak je zelo napadalna ekipa, Nizozemec Quincy Promes in Brazilec Luiz Adriano bosta bržkone tista, na katera bo treba paziti pred golom Jasmina Handanovića. Mariborska obramba bo imela veliko dela, tudi zato, ker manjka poškodovani Aleksander Rajčević. Tekmo bodo sodili škotski sodniki William Collum, David McGeachie in Francis Connor, stadion Spartaka sprejme 45.000 gledalcev, odprli so ga leta 2014.

Liga prvakov, 5. krog, skupina E

Danes ob 18.00:

SPARTAK MOSKVA - MARIBOR

Verjetni postavi:

Spartak: Selihov, Ješčenko, Tasci, Bocchetti, Kombarov, Fernando, Glušakov, Promes, Adriano, Melgarejo, Ze Luis.

Maribor: Handanović, Milec, Billong, Šuler, Viler, Bajde, Pihler, Vrhovec, Kabha, Bohar, Tavares.



Sodnik: William Collum (Škotska)

Ob 20.45:

SEVILLA - LIVERPOOL

Lestvica: LIVERPOOL 4 2 2 0 13:3 8 SEVILLA 4 2 1 1 8:8 7 SPARTAK MOSKVA 4 1 2 1 8:5 5 MARIBOR 4 0 1 3 1:14 1

Skupina F, danes ob 20.45:

NAPOLI - ŠAHTAR

MANCHESTER CITY - FEYENOORD

Lestvica: MANCHESTER CITY * 4 4 0 0 12:3 12 ŠAHTAR 4 3 0 1 7:5 9 NAPOLI 4 1 0 3 7:9 3 FEYENOORD 4 0 0 4 3:12 0 * - v osmini finala

Skupina G, danes ob 18.00:

BEŠIKTAŠ - PORTO

Ob 20.45:

MONACO - RB LEIPZIG (Kampl)

Lestvica: BEŠIKTAŠ 4 3 1 0 8:3 10 PORTO 4 2 0 2 9:7 6 RB LEIPZIG 4 1 1 2 5:8 4 MONACO 4 0 2 2 3:7 2

Skupina G, danes ob 20.45:

APOEL - REAL MADRID

BORUSSIA (D) - TOTTENHAM

Lestvica: TOTTENHAM * 4 3 1 0 10:3 10 REAL MADRID 4 2 1 1 8:5 7 BORUSSIA (D) 4 0 2 2 4:8 2 APOEL 4 0 2 2 2:8 2 * - v osmini finala

M. L.