Maroh se je poslovil v solzah, Hamburg reši le še čudež

Schalke nemški podprvak

5. maj 2018 ob 18:01

Köln,Frankfurt - MMC RTV SLO

V predzadnjem krogu Bundeslige je bil v ospredju boj za obstanek. Eintracht je premagal Hamburg s 3:0 in s tem zelo pomagal Wolfsburgu.

"Dinozavrom Bundeslige" se lahko naslednjo soboto izteče znamenita ura. Edina ekipa, ki še nikoli ni izpadla iz nemške elite, bo v zadnjem krogu gostila Borussio iz Mönchengladbacha. Tri točke ne bodo dovolj, saj mora Wolfsburg izgubiti doma proti odpisanemu Kölnu.

Videosodnik razveljavil zadetek Ita

Hamburg je v 25. minuti zatresel mrežo Eintrachta, hitri napadalec Tacuja Ito je poskrbel za veliko veselje, ki pa ni trajalo dolgo, čeprav stranski sodnik ni dvignil zastavice. Videosodnik je obvestil glavnega delivca pravice Deniza Aytekina, da je bil Japonec v prepovedanem položaju.

Gostitelji so si oddahnili in povedli po pol ure igre, ko je Marius Wolf poslal žogo med nogama vratarja Juliana Pollersbecka v mrežo.

Na začetku drugega polčasa je HSV vse moči usmeril v napad, večkrat se je izkazal

odlični vratar Lukas Hradecky, ki po koncu sezone zapušča Frankfurt. Strel Douglasa Santosa je v 69. minuti preusmeril žogo v vratnico. Eintracht je v zaključku srečanja unovčil veliko prostora. V 77. minuti je Omar Mascarell povišal na 2:0 po podaji Mijata Gačinovića. Končni izid je postavil rezervist Alexander Meier z volejem v sodnikovem dodatku.

Wolfsburg nemočen v Leipzigu

Leipzig je odpravil Wolfsburg s 4:1 in gostje bodo še trepetali za obstanek. Ademola Lookman je zadel dvakrat. Razigran je bil tudi Jean Kevin Augustin z golom za 4:1 in dvema podajama. Kevin Kampl je igral vso tekmo, rdeči biki pa so na šestem mestu, ki vodi v Evropsko ligo.

Maroha prevzela čustva ob slovesu

Köln je izgubil proti Bayernu z 1:3. Pred začetkom srečanja na stadionu Rhein Energie je Dominic Maroh prejel rože od vodstva kluba, saj se po koncu sezone poslavlja. V šestih letih je postal zelo priljubljen, navijači so mu namenili velik aplavz in nekdanji slovenski reprezentant ni mogel skriti solz.

Avtogol Süleja

Kozlički bodo v naslednji sezoni igrali v drugi ligi, za slovo od navijačev pa so želeli navdušiti vseh 50.000 gledalcev na razprodanem stadionu. V prvem polčasu so prikazali zelo dobro igro in odšli na odmor s prednostjo. Po pol ure igre je Christian Clemens podal z desne strani, branilec Bayerna Niklas Süle pa je žogo z levo nogo nespretno preusmeril pod prečko in Sven Ulreich je bil nemočen.

Lewandowski jezen zaradi menjave

V drugem polčasu so se Bavarci prebudili. Po uri igre je Thomas Müller z glavo podal pred vrata, kjer je James Rodriguez iz bližine izenačil. Dve minuti zatem je Müller našel še Roberta Lewandowskega, ki je z desno nogo zadel za 1:2. Poljak, ki je dosegel že 29. zadetek v letošnji sezoni, je bil zamenjan v 77. minuti in ni se hotel rokovati z Juppom Heynckesom, saj je želel igrati vseh 90 minut. Končni izid je postavil rezervist Corentin Tolisso z glavo po podaji Jamesa.

Heynckes: Wagner si zasluži priložnost

"Ko se še igral, sem bil napadalec. Dosegel sem ogromno golov in vem, kako razmišlja Lewandowski. V Bundesligi je že najboljši strelec. Zdaj bi rad dosegel največ golov v Evropi. Po tekmi sva se pogovarjala in pojasnil mi je svojo željo. Seveda je bil malce žalosten. Trener vedno določa menjave in odgovarja za te poteze. Šef ekipe sem jaz in nihče drug! Wagner je prav tako sijajen napadalec in si zasluži priložnost," je pojasnil Heynckes, ki bo v sredo praznoval 73. rojstni dan.

Schalke je z zmago v Augsburgu (1:2) potrdil drugo mesto ob koncu sezone in s tem nastop v Ligi prvakov.

33. krog:

KÖLN - BAYERN 1:3 (1:0)

Süle 30./ag; James Rodriguez 59., Lewandowski 61., Tolisso 78.

Köln: Horn, Risse, Maroh, Heintz, Horn, Höger, Koziello, Hector, Clemens (82./Jojić), Zoller (71./Cordoba), Terodde (79./Pizarro).

Bayern: Ulreich, Kimmich, Süle, Hummels, Rafinha, Javi Martinez, Rudy, James Rodriguez, Müller (74./Tolisso), Evina (46./Thiago), Lewandowski (77./Wagner).

Sodnica: Bibiana Steinhaus

BORUSSIA (D) - MAINZ 1:2 (1:2)

Philipp 16.; Baku 4., Muto 13.



RB LEIPZIG - WOLFSBURG 4:1 (2:0)

Lookman 24., 52., Werner 34., Augustin 63.; Didavi 47.

Kampl (RB Leipzig) je igral vso tekmo.



WERDER - BAYER LEVERKUSEN 0:0

BORUSSIA (M) - FREIBURG 3:1 (1:0)

Hazard 18., Elvedi 57., Drmić 64.; Kleindienst 59.

AUGSBURG - SCHALKE 1:2 (1:2)

Max 27.; Kehrer 23., Finnbogason 34./ag



HANNOVER - HERTHA 3:1 (3:0)

Harnik 4., Sane 40., Füllkrug 42.; Selke 73.



STUTTGART - HOFFENHEIM 2:0 (1:0)

Gomez 25., 74.

RK: Ascacibar 65./Stuttgart

EINTRACHT - HAMBURGER SV 3:0 (1:0)

Wolf 31., Mascarell 77., Meier 91.

Eintracht: Hradecky, Chandler (17./Russ), Abraham, Salcedo, da Costa, Willems, Fernandes, Wolf (67./Gačinović), Mascarell, K.-P. Boateng, Haller (87./Meier).

Hamburger SV: Pollersbeck, Sakai (80./N. Müller), Papadopoulos, Jung, Douglas Santos, Steinmann, Ekdal (46./Waldschmidt), Hunt, Holtby, Ito (46./Kostić), Wood.

Sodnik: Deniz Aytekin

Lestvica: BAYERN 33 27 3 3 91:24 84 SCHALKE 33 17 9 7 52:37 60 BORUSSIA (D) 33 15 10 8 63:44 55 HOFFENHEIM 33 14 10 9 63:47 52 BAYER LEVERKUSEN 33 14 10 9 55:42 52 LEIPZIG 33 14 8 11 51:51 50 EINTRACHT 33 14 7 12 45:44 49 STUTTGART 33 14 6 13 32:35 48 BORUSSIA (M) 33 13 8 12 46:50 47 HERTHA 33 10 13 10 41:40 43 AUGSBURG 33 10 11 12 43:44 41 WERDER 33 9 12 12 35:39 39 HANNOVER 33 10 9 14 42:51 39 MAINZ 33 9 9 15 37:50 36 FREIBURG 33 7 12 14 30:56 33 WOLFSBURG 33 5 15 13 32:47 30 HAMBURGER SV 33 7 7 19 27:52 28 KÖLN 33 5 7 21 34:66 22

A. G.