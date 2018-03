Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Gianni Infantino ima že veliko izkušenj z izbiro prireditečja za svetovno prvenstvo. Zdaj bo prvič v vlogi predsednik Fife. Foto: Reuters Dodaj v

Maroko in skupna severnoameriška kandidatura se potegujeta za SP 2026

Odločitev bo 13. junija v Moskvi

26. marec 2018 ob 18:34

Zürich - MMC RTV SLO

Mednarodna nogometna zveza je sporočila, da je prejela dve popolni vlogi za kandidaturo za svetovno prvenstvo leta 2026. Za mundial čez osem let se bosta potegovala Maroko ter skupen projekt ZDA, Kanade in Mehike.

Odločitev o prireditelju bo Fifa sprejela 13. junija. Prireditelja bodo nato predstavniki 207 članic Fife tudi na podlagi ocen komisije izbirali na zasedanju v Moskvi, tik pred letošnjim svetovnim prvenstvom v Rusiji.

"S postopki izbire prvenstev se ukvarjam že 20 let. Doživel sem različne sisteme in če kdo misli, da pozna boljši način, naj to pove. Želimo si pošten, pregleden in objektiven izbor prireditelja svetovnega prvenstva 2026," je dejal predsednik zveze Gianni Infantino.

Maročani so v dokumentih, ki so jih dostavili Fifi, navedli, da načrtujejo SP na 12 stadionih, pet bo novih oziroma prenovljenih. Med njimi tudi popolnoma nov nacionalni stadion v Casablanci za 93.000 gledalcev.

Severnoameriška kandidatura predvideva najprej širšo selekcijo 23 mest (med njimi so štiri kanadska in tri mehiška), ki jo bodo pozneje zmanjšali na 16 mest gostiteljev tekmovanja. Ponujajo že zgrajene stadione s povprečno kapaciteto 68.000 sedežev.

Komisija Fife za izbiro prireditelja bo zdaj obiskala vsa prizorišča, navedena v kandidaturah, ter preverila stanje na terenu.

A. G.