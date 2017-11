Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović je poudaril, da bo novi selektor članske nogometne reprezentance izbran v prihodnjih dneh. Foto: BoBo

Mijatović: Novi selektor mora reprezentanci osebnostno ustrezati

Novi selektor bo izbran konec meseca ali v prvem tednu decembra

21. november 2017 ob 09:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Novi selektor slovenske članske nogometne reprezentance bo potrjen konec novembra ali v prvem tednu decembra, je potrdil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović.

Ta se je udeležil novinarske konference ob začetku prodaje vstopnic za evropsko prvenstvo v dvoranskem nogometu, ki ga bodo Stožice gostile med 30. januarjem in 10. februarjem prihodnje leto. Seveda se ni mogel izogniti vprašanju, ali se ob izbiri novega selektorja po odhodu Srečka Katanca že kaj razvija. "Smo v sklepni fazi izbire. V naslednjih dneh oziroma na naslednjem izvršnem odboru, ki bo konec novembra ali prvi teden v decembru, izberemo selektorja," je razkril Mijatović.

Mijatović ima po koncu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2018, na katerem slovenska reprezentanca ne bo nastopila, polne roke dela z izbiro novega selektorja. "Vsekakor smo želeli nekoga, ki zelo dobro pozna reprezentanco, razmere v slovenskem nogometu in ki želi narediti rezultat," je še povedal Mijatović in poudaril, da želi selektorski stolček ponuditi nekomu, ki reprezentanci ustreza po osebnosti in človeški plati.

Kdo bo postal sedmi selektor slovenske izbrane vrste, lahko za zdaj le ugibamo. A mogoče je sklepati, da po navedenih kriterijih v ožjem izboru, v katerem sta sicer tudi Robert Prosinečki in Edy Reja, najbolj izstopa Tomaž Kavčič. 63-letnika je ob odhodu podprl tudi Katanec.

VIDEO Mijatović: Konec meseca bo potrjen selektor

M. L., Anže Bašelj