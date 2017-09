Milanič potegnil prave ase iz rokava in požel sadove dolgoletnega dela

Ljudski vrt ostaja zaklet za Ruse

14. september 2017 ob 07:25

Maribor - MMC RTV SLO

Po treh letih se je Liga prvakov vrnila v Ljudski vrt, ki pa še vedno čaka na zgodovinsko prvo zmago v tem elitnem tekmovanju. Drugi polčas proti Spartaku je navdušil in vliva optimizem za precej težje naloge, ki sledijo.

Pred tekmo smo pričakovali boj dveh pragmatičnih trenerjev in malo priložnosti, a smo se pošteno ušteli. Nakup vstopnice za uvodno tekmo Lige prvakov je bila zelo dobra naložba. Vijoličasti so sprožili kar 27 strelov, šest jih je letelo v okvir vrat. Po taktičnem boju v prvem polčasu je 12.566 gledalcev lahko uživalo v pravi evropski predstavi v drugem delu. Slovenski prvaki so kar 16-krat streljali proti vratom, Damjan Bohar je najprej zadel vratnico in nato še izenačil na 1:1.

Ruski prvaki so se izkazali za zrelo moštvo. Imeli so veliko priložnost za 0:2, ko sta Luiz Adriano in Fernando izjemno kombinirala. Na koncu tekme so popustili in ni veliko manjkalo, da bi ostali praznih rok. Ljudski vrt tako ostaja zaklet za Ruse, potem ko so pred osmimi leti ostali brez svetovnega prvenstva.

Milanič: Končni izid in naša predstava ne gresta v isti koš

"S predstavo sem izredno zadovoljen. Končni izid in naša predstava ne gresta v isti koš. Imeli smo zelo veliko zaključkov akcij, v drugem polčasu smo vršili pritisk. Vsak je lahko užival v predstavi Maribora. Dobro smo zdržali, ko je imel pobudo nasprotnik, igrali smo zrelo, vedeli kar hočemo, imeli kar nekaj priložnosti, ocena je zelo pozitivna, seveda pa nam je malce žal, da nismo zmagali. Vsakomur smo pokazali, da naše besede pred tekmo niso bile prazne. Nisem presenečen, da je bilo veliko priložnosti. Zelo smo bili nevarni, v naletih nas ni enostavno ustaviti. Imamo pravi sistem igre, zelo smo raznovrstni, ravnotežje imamo na desni in levi strani, veliko odličnih igralcev imamo tudi na klopi, ki lahko spremenijo potek igre," je pojasnil Darko Milanič, ki je uspešno prestal trenerski debi v Ligi prvakov.

Vse tri menjave odlične

49-letni Izolan je pri zaostanku z 0:1 v 69. minuti v igro poslal Martina Kramariča in Jasmina Mešanovića, deset minut pred koncem je vstopil še Aleks Pihler. V končnici srečanja je Maribor prikazal najboljšo igro in ni bil daleč od zmage, razigrani Bohar je za las zgrešil vrata.

"Kramarič je izredno nadarjen nogometaš. Čuti igro in je predrzen. Sposoben je preigrati tekmeca in iskanje rešitev v majhnem prostoru je bilo ključno ob koncu tekme, ko je tekmec malce popustil. Točno tako igro sem pričakoval od njega. Občutek sem imel, da lahko stremo nasprotnika s svežimi igralci, ki bi naredili višek. Videl sem Ahmedija, ki so mu malo pošle moči. Mešanović je prinesel svežino, nasprotnik je bil nemiren. Nisem želel, da nabijamo žogo. Pihler se je prav tako zelo dobro vključeval v akcije. Vse tri menjave so bile odlične in tako je že vso sezono na evropskih tekmah, tudi v kvalifikacijah je bilo podobno," je bil zadovoljen Milanič.



Bohar specialist za evropske tekme

Junak sredinega večera pod Kalvarijo je bil Bohar, ki je na evropski sceni blestel že pred tremi leti. "Bohar je specialist za evropske tekme. Zelo dobro izrablja medprostor in sodeluje z napadalci. Po tekmi proti Celju je bil zelo dober, spodbudil sem ga h konkretnosti in tokrat je bil konkreten. Ekipa ga na evropskih tekmah zares potrebuje, saj ima hitrost. To so njegove tekme. Odločil je že nekaj evropskih srečanj. Take tekme niso za vse, on pa se na njih odlično znajde," je 25-letnega vezista iz Mačkovcev pohvalil Milanič, ki je dodal, da bo zelo užival v posnetku tekme s Spartakom, šele nato pa se bo posvetil pripravam za nedeljski obračun Prve lige v Novi Gorici.

Evropski uspehi ne pridejo čez noč

Pred tremi leti je vijoličaste v Ligo prvakov popeljal Ante Šimundža. V skupini s Chleseajem, Schalkejem in Sportingom je osvojil tri točke. Le na Stamford Bridgeu so bili Mariborčani popolnoma nemočni (0:6), na preostalih tekmah pa so bili konkurenčni in tako je bilo tudi v sredo zvečer proti zelo kakovostnemu ruskemu prvaku.

"To je dolgoletni proces dela. S tekmami dobivajo igralci veliko izkušenj. Energijo dobijo s tribun. To je kompleksna zadeva. Uspehi ne pridejo čez noč, ta ekipa se je gradila nekaj časa. Vztrajali smo na svoji poti in bili potrpežljivi, ko ni šlo po načrtih," je ponosno razlagal Milanič, ki ima jasne cilje v skupini E: "Želimo igrati v Evropi tudi v spomladanskem delu. Tekmeci v naši skupini so odlični, v naslednjih treh krogih nas čakata tekmeca z vrha evropskega nogometa in zares bomo morali biti izredni, če želimo osvojiti kakšno točko."

Upa, da Zahovič nikoli ne bo povedal, zakaj je dobil kazen

Uefa je zavrnila mariborsko pritožbo na kazen Zlatku Zahoviču, ki je bil jezen na sodnika po prvi tekmi s Hafnarfjördurjem v tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Športni direktor vijoličastih bo moral evropske tekme na tribuni spremljati vse do 28. februarja.

"Naš športni dirketor je dobil kazen in ne more biti z nami. Upam, da ne bo nikoli povedal, zakaj jo je dobil," je druženje z novinarji zaključil Milanič.

Carrera: Izid je najbolj pravičen

Trener Spartaka Massimo Carrera je priznal, da je kapetana Denisa Glušakova zamenjal prehitro, z igrišča je odšel že v 29. minuti: "Spoštovali smo nasprotnika, kot vse ostale ekipe v tej skupini. Zadovoljen sem z igro svoje ekipe, imeli smo veliko priložnosti za še kakšen gol. Za zgodnjo menjavo sem se odločil prehitro, naredil sem napako. Mislil sem, da je Glušakov pokazal, da je poškodovan, a se je kasneje pokazalo, da poškodba ni bila tako resna."

"Kljub doseženemu zadetku, smo v nadaljevanju še naprej vztrajali pri svoji igri, poskusili še enkrat zabiti, nisem želel zapreti igre. Igrali smo dobro, ampak vseeno menim, da je izid pravičen. V Ligi prvakov ni lahko igrati, ne glede na to, kdo je nasproti. Maribor ni imel toliko priložnosti, kot mi, po dobljenem zadetku se nismo dobro odzvali. Vsekakor želim dejati, da smo šli v Maribor zmagati. Pred nami je še pet tekem in boj v tej skupini bo napet do konca," je še dodal 53-letni Carrera, ki je večji del igralske kariere kot branilec preživel pri Juventusu (1991-96) in Atalanti (1996-2003).

V skupini E sta Liverpool in Sevilla velika favorita, zato je realno pričakovati, da se bosta Maribor in Spartak borila za tretje mesto. Morda bo o prezimitvi v Evropi odločala prav novembrska tekma v Moskvi.

