Nogometaši Maribora so se na Anfieldu, kljub temu, da so na koncu prejeli tri zadetke, odlično branili. Foto: Reuters Igrati na Anfieldu je izjemno lepa izkušnja. Za vse nas je bila to neke vrste nagrada, čeprav - jasno - nihče ne more biti zadovoljen s porazom. Martin Milec Jasmin Handanović je po pol ure igre takole z izjemno obrambo preprečil veselje Robertu Firminu. Vratar Maribora je z zadnjimi močmi žogo z desnico odbil v prečko, v nadaljevanju je nato ubranil še 11-metrovko Jamesu Milnerju. Foto: Reuters Okrog 2.500 navijačev Maribora je na Anfieldu ves čas bučno podpiralo svoje ljubljence. Foto: Reuters

Milcu igranje na Anfieldu kot nagrada, a s porazom ni zadovoljen

Pihler: Liverpool kaznuje vsako napako

2. november 2017 ob 09:57

"Tokrat smo igrali drugače, kot pred dvema tednoma. Zdaj sem seveda precej bolj zadovoljen," je po porazu proti Liverpoolu na Anfieldu v Ligi prvakov (3:0) dejal trener Maribora Darko Milanič.

Mariborčani so v domovanju petkratnih evropskih prvakov vsekakor popravili vtis s prve tekme v Ljudskem vrtu. Liverpoolčani so po pričakovanju od prvega do zadnjega sodnikovega žvižga napadali vrata Jasmina Handanovića, a tokrat so vijoličasti v obrambi zaigrali precej bolje kot pred štirinajstimi dnevi v štajerski prestolnici, gostitelji so jih strli šele v drugem polčasu.

V 49. minuti je Mohamed Salah premagal odličnega Handanovića, ki se je nato izkazal še z ubranjeno enajstmetrovko kapetanu Jamesu Milnerju, a je moral pozneje priznati premoč po strelih Emreja Cana po dobri uri igre, in Daniela Sturridga v izdihljajih obračuna.

Milanič zadovoljen z igro v obrambi

"Tokrat smo igrali drugače, kot pred dvema tednoma. Zdajsem seveda precej bolj zadovoljen," je po tekmi dejal trener Maribora Darko Milanič, ki na Anfieldu ni mogel računati na Luko Zahovića in Denisa Šmeja. "Svojim varovancem bi rad čestital za ogromno pretečenih kilometrov, predvsem pa za disciplino in odlično igro v obrambi," je nadaljeval. Prav obramba je bila tista, ki je pred dvema tednoma pokopala vijoličaste v Ljudskem vrtu. Tedaj so aktualni slovenski prvaki storili ogromno napak, tokrat pa so strnili vrste in v prvem delu tekme odbili vse napade slovitega nasprotnika. "Škoda, da smo zadetek prejeli že na uvodu drugega polčasa, a Liverpool ima pač zelo kvalitetno ekipo," je še povedal Milanič, ki po tekmi na Anfieldu že razmišlja o gostovanju v Krškem, kjer Mariborčane čaka tekma 15. kroga Prve lige Telekom Slovenije.

Pihler: Liverpool kaznuje vsako napako

Vezist Aleks Pihler je na prvi tekmi v Ljudskem vrtu odigral 32 minut, tokrat je na Anfieldu igral vso tekmo. "Igrali smo zelo dobro, tudi v obrambi smo bili zlasti v prvem polčasu zelo disciplinirani," je dejal 23-letni Ptujčan in dodal: "Toda Liverpool ima toliko kvalitete, da nogometaši kaznujejo vsako najmanjšo napako." Pihlerja je sicer veselilo igranje na kultnem Anfieldu, kakor ga je tudi veselilo, da je v mesto Beatlov prišlo več kot 2.500 navijačev Maribora. "Zelo smo bili motivirani, saj smo igrali pred 2.500 navijači Maribora. Igrati na Anfieldu je nekaj posebnega," je dejal Pihler, ki se je vijoličastim iz Zavrča pridružil lani.

Milec: Tekma na Anfieldu kot nagrada

Ob vratarju Handanoviću je bil zagotovo najboljši posameznik Maribora Martin Milec. 26-letni Mariborčan je v obrambi igral odlično, trikrat je z uspešnim štartom zaustavil nalet nasprotnika, ves čas je bil oprezen na prodore varovancev Jürgena Kloppa, izkazal se je tudi v napadalnih akcijah. Še posebej izstopa strel v 69. minuti, ko je z razdalje sprožil pravo 'bombo', a preveč po sredini vrat, da bi lahko presenetil vratarja Lorisa Kariusa. "Danes ste lahko videli drugačno zgodbo, kot pred dvema tednoma. Liverpool je še enkrat pokazal svoje kvalitete. Igrati na Anfieldu je izjemno lepa izkušnja. Za vse nas je bila to neke vrste nagrada, čeprav - jasno - nihče ne more biti zadovoljen s porazom," je dejal Milec.

