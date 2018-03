Milec: Samo boj in želja ne bosta dovolj, treba bo popraviti veliko stvari

Mitrović o Cesarju: Stopamo v velike čevlje, vsi se bomo borili, da bi bili taki kot on

28. marec 2018 ob 20:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poleg izkušenega Josipa Iličića so po torkovem porazu proti Belorusiji pred novinarje stopili še štirje nogometaši, ki šele dobro spoznavajo utrip članske reprezentance. "Uigravanje vsekakor ni lahka naloga. Mislim, da nam manjka prva zmaga, da dobimo krila in samozavest," je dejal Martin Milec.

26-letni desni bočni branilec je za izbrano vrsto debitiral že avgusta 2013 na prijateljski tekmi na Finskem, ko je v zadnjih 15 minutah vstopil na zelenico namesto tedaj "nezamenljivega" Miša Brečka. V začetni postavi se je znašel tri mesece pozneje proti Kanadi v Celju, naslednje leto pa je dobil priložnost še v Alžiriji in v Stožicah proti Kolumbiji. Nato ga Srečko Katanec ni več klical v reprezentanco, najbrž tudi zaradi nekaterih kritičnih izjav o nekdanjem selektorju.

Tomaž Kavčič ga je na svoj seznam uvrstil kot edinega iz slovenske lige, dobro ga pozna že iz mlade reprezentance. V petek je v Celovcu igral od 62. minute, zamenjal je nerazpoloženega Nejca Skubica. Sinoči je bil na zelenici vso tekmo.

Verjame, da bo bolje

"Vsi skupaj smo razočarani, začetek pod novim selektorjem je zelo slab. Vsak pri sebi se mora zamisliti, kaj je dal in česa ne. Sicer smo si bolj želeli zmage kot proti Avstriji, boj je bil, toda samo boj in želja ne bosta dovolj, treba bo popraviti veliko stvari. V napadu pridemo do kazenskega prostora, nato pa ne najdemo prave poti do gola oziroma prave priložnosti za zadetek. Tudi v obrambi stojimo preslabo," je povedal Milec. Prav slabo postavljanje je bilo krivo, da so Belorusi v 36. minuti povedli, z glavo je zadel Maksim Skaviš.

"Uigravanje vsekakor ni lahka naloga. S tekmami dobiš največ, za uigravanje so pomembnejše kot treningi, vendar moramo tudi te izkoristiti, čeprav jih je malo. Sam sem se na vsakem treningu na Brdu veliko naučil, saj sem treniral z igralci, ki igrajo v najmočnejših prvenstvih v Evropi. Mislim, da nam manjka prva zmaga, da dobimo krila in samozavest. Verjamem, da bo bolje. Imamo ekipo, ki je sposobna velikih stvari," je optimističen Milec.

Šporar: Vse žoge so šle k njim

Andraž Šporar je na obeh tekmah igral samo zadnjih pet oziroma 15 minut. "Trenutno nam ne steče popolnoma nič, vse žoge so šle k njim, je pa res, da bomo tudi mi morali dati malo več. Moramo analizirati, kaj gre narobe, nato pa čim prej pozabiti ti dve tekmi. Nekaj bo treba spremeniti. Pomembna sta vsak trening in vsaka tekma."

Črnigoj: Največ težav s t. i. drugimi žogami

Najmlajši v reprezentanci Domen Črnigoj je v Celovcu v zadnje četrt ure prvič nastopil za Slovenijo, proti Belorusiji je igral še deset minut več: "Največ težav smo imeli s t. i. drugimi žogami, na obeh tekmah smo pri tem izgubili največ žog. To se seveda pozna, ker se tako najbolj utrudiš. Tudi v 'presing' smo hodili nekako napol, vsak posebej. To so stvari, ki jih je treba nujno popraviti, da bo igra boljša. Uigravanje je gotovo težka stvar. V klubu ima vsak igralec neko svojo vlogo, vsak klub igra določen sistem, reprezentanca pa je čisto nekaj drugega in se je treba na novo prilagoditi svoji vlogi in sistemu."

Mitrović: Prvi gol nas je presekal

Nemanja Mitrović je včeraj prvič okusil igranje za člansko vrsto Slovenije, medtem ko Kenan Bajrić, Leo Štulac in Jure Balkovec ostajajo brez reprezentančnega nastopa.

Mitrović je začel tekmo ob Boštjanu Cesarju, nato pa v štoperskem paru igral do konca ob Luki Krajncu: "Težko je biti pameten po takšni tekmi. Mislim, da je bilo prvih 30, 35 minut dokaj dobrih in nismo slabo stali na igrišču. Prvi gol nas je presekal in to je odločilo zmagovalca, čeprav smo ob polčasu vsi skupaj še pozitivno razmišljali. Bilo je preveč napak."

Kako se je ujel s soigralci v obrambi? "S fanti se poznamo že od prej, saj smo igrali skupaj v mlajših selekcijah. Škoda, da nismo zmagali na zadnji tekmi Boštjana Cesarja. Vsa čast za tako kariero. Bil je pravi profesionalec in borec ter velik igralec. Stopamo v velike čevlje, vsi se bomo borili, da bi bili taki kot on. Ob takšnem dogodku smo pričakovali malo več ljudi na tribunah, a vemo, kakšna je Ljubljana, tu je težko."

M. R.