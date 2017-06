Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Milivoje Novaković je drugi najboljši strelec v zgodovini slovenske nogometne reprezentance. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Milivoje Novaković bo v soboto končal kariero

Slovenija igra proti Malti

9. junij 2017 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski nogometaš Milivoje Novaković bo v soboto odigral zadnjo tekmo v karieri.

Odločitev je sporočil na novinarski konferenci pred obračunom Slovenija - Malta, ki bo v okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo na sporedu v soboto ob 18.00.

"Prišel je čas, da odigram zadnjo tekmo v karieri in za reprezentnco. Rad bo se zahvalil družini in reprezentaci v tako dolgem obdobju. Čas mi je bilo igrati za reprezentaco. To je to, gremo korak naprej k novem stvarem," je ob tem povedal Novaković.

38-letni napadalec je za Slovenijo zbral 79 nastopov, v katerih je zabil 31 zadetkov.

