Mladi Liverpoolčani tudi drugič odpravili Mariborčane

Woodburn zadel z bele točke

1. november 2017 ob 17:58

Liverpool - MMC RTV SLO

Pred večernim dvobojem v Ligi prvakov med Liverpoolom in Mariborom so se v mestu Beatlov pomerili mladi upi obeh klubov. S 3:0 so bili boljši gostitelji.

Varovanci legendarnega nogometaša Stevena Gerrarda so povedli že v 4. minuti, ko je s 16 metrov streljal Curtis Jones, žoga je v peto zadela Luko Koblarja, spremenila je smer in se znašla v mreži Mariborčanov. V 11. minuti so gostitelji vodili že z 2:0, enajstmetrovko je uspešno izvedel kapetan Ben Woodburn. Končni rezultat je angleška ekipa postavila ob koncu tekme, ko je zadel Glen McAuley.

Varovanci Muamerja Vugdalića so morali Liverpoolu priznati premoč že na športnem parku Lendava, takrat je bil rezultat 1:4.

V skupini E Uefine mladinske Lige prvakov prvo mesto zasedajo prav Liverpoolčani z devetimi osvojenimi točkami, zadnje mesto pa zasedajo Mariborčani s tremi točkami.

MLADINSKA LIGA PRVAKOV, skupina E, 4. krog:

LIVERPOOL U-19 - MARIBOR U-19 3:0 (2:0)

Jones 4., Woodburn 11./11-m, McAuley 86.

LIVERPOOL U-19: Grabara, Camacho, Tagseth, Masterson, Williams, Johnston, Jones (89./Dixon-Bonner), Kane, Millar (74./McAuley), Woodburn, Adekanye (79./Longstaff).

MARIBOR U-19: Cajnko, Žgajner, Štusej, Horvat T. (66. /Kotnik), Grajfoner, Koblar, Ogrinec, Kukovec, Žugelj (77./Horvat N.), Kolmanič (51./Strah), Šlamberger.

SEVILLA U-19 - SPARTAK U-19 3:3 (2:1)

Vargas 41., Viedma 45., Charaf 52.; Ignatov 17., Rudenko 54., Mazurov 92.

Vrstni red: Liverpool 9, Spartak in Sevilla po 5, Maribor 3.

D. S.