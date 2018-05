Mladi nogometaši evropsko prvenstvo zapuščajo s tremi porazi

Od 20. minute Slovenija igrala z igralcem manj

10. maj 2018 ob 16:25

Leicester - MMC RTV SLO, STA

Nogometna reprezentanca do 17 let je končala nastope na evropskem prvenstvu v Angliji. V zadnjem krogu skupine B je v Loughboroughu izgubila proti Norveški z 0:2.

Na drugi tekmi je Švedska premagala Portugalsko z 1:0. V četrtfinale sta se iz te skupine prebili Norveška in Švedska. Slovenija je bila zadnja brez točke in na prvenstvu doživela še tretji poraz. Potem ko je v prvem krogu izgubila proti Švedski z 0:2, v drugem pa proti Portugalski z 0:4, so izbrance Agrona Šalje porazili še Norvežani, ki so imeli prednost igralca več vse od 20. minute naprej, saj je bil zaradi dveh rumenih kartonov izključen kapetan Tamar Svetlin. Za Norvežane sta zadela Leo Cornic v 32. in Oscar Aga v 38. minuti.

Slovenijo so na evropskem prvenstvu zastopali Renato Simič, Alen Jurca, Domen Gril, Jošt Urbančič, Tamar Svetlin, Andraž Lipec, Žiga Repas, Matija Burin, Martin Pečar, Gašper Koritnik, Mark Španring, Luka Verbič, Mirko Mutavčič, Matevž Matko, Rok Frešer, Rok Maher, Nino Kukovec, Anže Pucihar, Nik Prelec in Omar Kočar. Vodja delegacije je bil nekdanji slovenski članski reprezentant Milivoje Novaković.

Na prvenstvu nastopa 16 reprezentanc, v četrtfinale tekmovanja se uvrstijo prvo- in drugouvrščene iz vsake skupine. Finale bo 20. maja v Rotherhamu.

Skupina B, 3. krog:

NORVEŠKA - SLOVENIJA 2:0 (2:0)

Cornic 32., Aga 38.

RK: Svetlin 20./Slovenija

Norveška: Sandberg, Cornic (63./Hauge), Hauso, Rekdal (41./Kjolo), Askildsen, Aga, Hansen, Kolskogen, Kitolano (41./Tangen), Baccay, Valberg.

Slovenija: Jurca, Matko (32./Španring), Burin, Maher, Pečar, Urbančič, Prelec (67./Kukovec), Svetlin, Simič (41./Frešer), Kocar, Mutavčič.

ŠVEDSKA - PORTUGALSKA 1:0 (1:0)

2. krog:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA 0:4 (0:2)

Correia 17., Silva 35., Ribeiro 62., Ramos 79.

NORVEŠKA - ŠVEDSKA 2:1 (1:0)

1. krog:

SLOVENIJA - ŠVEDSKA 0:2 (0:2)

Hammar 7., Nygren 20.

PORTUGALSKA - NORVEŠKA 0:0



Lestvica: Norveška 7, Švedska 6, Portugalska 4, Slovenija 0 točk.

T. J.