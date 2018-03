Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Martin Kramarič je dosegel drugi gol za Slovenijo. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Gliha: Kaj ti bo trening, če ne igraš tekme? Dodaj v

Mladi Slovenci klonili pred Ukrajino

V torek z Bolgarijo za točke

22. marec 2018 ob 17:59

Ajdovščina - MMC RTV SLO, STA

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je na prijateljski tekmi v Ajdovščini izgubila proti Ukrajini z 2:3. Strelca za Slovenijo sta bila Milan Tučić in Martin Kramarič.

Slovenci so prvič resno zagrozili v 17. minuti, ko je Jan Mlakar stekel proti vratarju gostov, a na koncu je ta toliko posredoval, da ni prišlo do pravega strela. Devet minut pozneje so Ukrajinci povedli, ko je zadel Stanislav Bilenkij, ob koncu prvega polčasa pa je za zasluženo izenačenje poskrbel Tučić z zadetkom z roba kazenskega prostora.

Ukrajinci so bili večino drugega polčasa boljši ter za 2:1 zadeli v 59. minuti z Ivanom Zotkom, za 3:1 pa je v 79. minuti zadel Artem Dovbik, in sicer malce z desne strani. Tri minute pozneje so Slovenci znižali zaostanek na 2:3, ko je Martin Kramarič zadel z volejem z desetih metrov.

Selektor Primož Gliha je tekmo sicer začel s postavo Metod Jurhar, Amadej Brecl, Luka Badžim, Janez Pišek, Martin Kramarič, Jan Mlakar, Jan Repas, Milan Tučić, Timotej Mate, Erik Gliha in Jaka Bijol.

V torek proti Bolgariji

Slovenci bodo v torek v Stari Zagori igrali še kvalifikacijsko tekmo za evropsko prvenstvo 2019 proti Bolgariji. Zdaj je Slovenija v skupini 9 na drugem mestu, po petih tekmah ima 10 točk, pet manj kot vodilna Francija. Sledijo pa Kazahstan s šestimi, Bolgarija s petimi, Luksemburg s štirimi in Črna gora s točko.

Na EP-ju bodo napredovali zmagovalci devetih skupin, štiri najboljše drugouvrščene pa bodo igrale dodatne kvalifikacije za zadnji dve mesti.

Mlada reprezentanca (U-21)



Ajdovščina:

SLOVENIJA - UKRAJINA 2:3 (1:1)

Tučić 45., Kramarič 82.; Bilenkij 26., Zotko 59., Dovbik 79.

A. V.