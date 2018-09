Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Selektor Primož Gliha je s svojimi varovanci v Astani osvojil točko. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Mladi Slovenci remizirali v Kazahstanu

V torek še tekma na Ptuju

7. september 2018 ob 17:45

Astana - MMC RTV SLO, STA

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je v sedmi kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo v Astani remizirala s Kazahstanom (0:0).

Izbranci Primoža Glihe so tako na gostovanju v Astani na umetni travi prišli do točke, s katero so na drugem mestu skupine zadržali prednost pred današnjim tekmecem, ki pa ima še tekmo več. Premočno vodi Francija.

Gostitelji so imeli skozi celotno tekmo več žogo v posesti (približno dve tretjini), a so bili Slovenci nekoliko odločnejši pri zaključevanju akcij, saj so štirikrat merili v okvir vrat, šestkrat pa mimo. Na drugi strani so domači trikrat merili v okvir in dvakrat mimo. Niti eden izmed poskusov pa ni bil dovolj dober, da bi spremenil začetni izid.

Reprezentanci se bosta v torek pomerili še na Ptuju. Slovence nato oktobra čakata še tekma z Bolgarijo doma in s Francijo v gosteh.

Na EP bodo napredovali zmagovalci devetih skupin, štiri najboljše drugouvrščene pa bodo igrale dodatne kvalifikacije za zadnji dve mesti.

NOGOMET



KVALIFIKACIJE ZA EP 2019 (U-21)

SKUPINA 9

Kazahstan: Trofimec, Tursinbaj, Orinbasar , Abilgazi, Sokolenko, Percuh , Fedin, Najarjan (90./Hodjamov), Antipov (88./Uhanov), Omirtajev (63./Soltanov), Orazov .

Slovenija: Sorčan, Lipušček, Pišek, Brekalo, Gliha, Stankovič, Bijol , Kuhar, Repas (59./Vrbanec), Vokič (76./Ožbolt), Mlakar.

Petek:

BOLGARIJA – FRANCIJA

Torek ob 16.30:

SLOVENIJA – KAZAHSTAN (Ptuj)

ČRNA GORA – BOLGARIJA

FRANCIJA – LUKSEMBURG

Lestvica: FRANCIJA 7 7 0 0 20:5 21 SLOVENIJA 7 3 2 2 10:9 11 KAZAHSTAN 8 2 4 2 11:11 10 BOLGARIJA 6 2 2 2 9:8 8 ČRNA GORA 7 1 1 5 7:14 4 LUKSEMBURG 7 1 1 5 6:16 4

A. V.