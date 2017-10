Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Selektor Primož Gliha je bil lahko zadovoljen predvsem z igro v drugem polčasu. Foto: www.alesfevzer.com Sorodne novice Remi mladih Slovencev v Luksemburgu Dodaj v

Mladi Slovenci v drugem polčasu strli Črni goro

Gostitelji končali z deseterico

9. oktober 2017 ob 19:41

Podgorica - MMC RTV SLO

Slovenska reprezentanca do 21 let je v Podgorici na tretji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2019, ki bo v Italiji, premagala Črno goro s 3:1.

Slovenci, ki so kvalifikacije začeli z zmago in neodločenim izidom proti Luksemburgu, so dosegli še drugo zmago in se utrdili v vrhu lestvice skupine 9.

Slovenija je tekmo izvrstno začela in povedla v 9. minuti prek Martina Kramariča. Domači so imeli več žogo v posesti, tudi večkrat poizkušali s streli. Dve minuti pred odmorom je izenačil Stefan Lončar.

V drugem polčasu je Nikola Vujnović najprej zatresel okvir vrat, v 71. minuti pa je Janez Pišek unovčil enajstmetrovko za vodstvo z 2:1. V 73. minuti so Črnogorci ostali brez vratarja Arijaneta Murića, ki je dobil rdeči karton, v 78. minuti pa so Slovenci prek Matica Vrbanca povišali na 3:1, ko je unovčil podajo Piška.

Na prvenstvo se ob Italiji neposredno uvrstijo zmagovalci devetih kvalifikacijskih skupin, najboljše štiri drugouvrščene ekipe pa se bodo prebile v dodatne kvalifikacije.

Naslednja tekma izbrance Primoža Glihe čaka 9. novembra, ko bodo v Novi Gorici gostili današnje tekmece.

Skupina 9:

ČRNA GORA - SLOVENIJA 1:3 (1:1)

Lončar 43.; Kramarič 9., Pišek 71./11-m, Vrbanec 78.

RK: Murić 73./Črna gora

Črna gora: Murić, Rašo, A. Vukčević, Lončar, Roganović, Vujnović, S. Vukčević (69./Djuričković), Azemović, Skenderović, Kotorac (75./Šarkić), Camaj (67./Guzina).

Slovenija: Vodišek, Brecl (46./Vrbanec), Badžim, Pišek, Žužek, Kuhar, Kramarič, Gliha, Arh Česen, Primc (84./Gajič), Ožbolt (56./ Mlakar).

Sodnik: Erik Lambrechts (Belgija)

LUKSEMBURG - FRANCIJA

Torek:

KAZAHSTAN - BOLGARIJA

Lestvica: SLOVENIJA 3 2 1 0 7:3 7 FRANCIJA 2 2 0 0 6:2 6 KAZAHSTAN 4 1 2 1 6:8 5 LUKSEMBURG 4 1 1 2 4:6 4 BOLGARIJA 2 0 1 1 2:3 1 ČRNA GORA 3 0 1 2 3:6 1

A. G.