Mladi slovenski nogometaši po drugem porazu izpadli

V četrtek za konec proti Norveški

7. maj 2018 ob 18:19

Chesterfield - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca do 17 let je doživela drugi poraz na evropskem prvenstvu. Portugalci so bili v Chesterfieldu boljši kar s 4:0.

Slovenci so v uvodnem krogu izgubili proti Švedski z 0:2 in zdaj nimajo več možnosti za napredovanje. Zadnja tekma v skupini čaka Slovenijo v četrtek proti Norveški v Loughboroughu.

Na evropskem prvenstvu nastopa 16 reprezentanc, v četrtfinale tekmovanja se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene iz vsake skupine. Finale bo 20. maja v Rotherhamu.

Izbranci Agrona Šalje so tudi po drugem nastopu ostali brez doseženega gola. Portugalci so bili tokrat premočan tekmec, že v prvem polčasu sta za slovenske nasprotnike zadela Felix Correia in Bernardo Silva, tudi nadaljevanje pa je bilo v znamenju ekipe s Pirenejskega polotoka. V polno pa sta zadela še Eduardo Ribeiro in Goncalo Ramos, ki je v 79. minuti postavil končni izid.

Šalja: Odigrali smo pod svojim nivojem

"Zavedali smo se, da je Portugalska močna reprezentanca. Fante smo skušali prepričati, da smo sposobni odigrati dobro tekmo in ustvariti dober rezultat. Težko je, ko proti reprezentanci kot je Portugalska iz nič prejmeš dva zadetka. Nemogoče se je vrniti, saj je nasprotnik premočan. Igrali smo proti nasprotniku, ki je boljši od nas. Portugalci so nas zasluženo premagali, a boli, da smo odigrali pod svojim nivojem, čeprav gre za močnejšo reprezentanco," je pojasnil selektor Šalja.

Portugalci so se s prvo zmago na EP-ju izenačili na vrhu lestvice skupine B z Norveško, obe ekipi imata po štiri točke, za napredovanje jim bo v tretji tekmi s Švedsko zadoščal že neodločen izid. V drugi današnji tekmi te skupine je Norveška premagala Švedsko z 2:1.

Skupina B, 2. krog:

SLOVENIJA - PORTUGALSKA 0:4 (0:2)

Correia 17., Silva 35., Ribeiro 62., Ramos 79.

Slovenija: Gril, Mutavčić, Maher, Burin, Matko, Urbančič, Frešer (41./Ž. Repas), Svetin, Pečar (56./Kukovec), Prelec, Simič (61./Pucihar).

Portugalska: Monteiro, T. Tavares, Faustino, Saldanha, Ferreira (41./Brito), Fernandes, Jocu, Silva, J. Tavares (46./Embalo), Ribeiro (77./Ramos), Correia.

Sodnik: Tihomir Pejin (Hrvaška)

NORVEŠKA - ŠVEDSKA 2:1 (1:0)

1. krog:

SLOVENIJA - ŠVEDSKA 0:2 (0:2)

300; Hammar 7., Nygren 20.

PORTUGALSKA - NORVEŠKA 0:0



3. krog, četrtek ob 14.00:

NORVEŠKA - SLOVENIJA

ŠVEDSKA - PORTUGALSKA

Vrstni red: Portugalska in Norveška po 4, Švedska 3, Slovenija 0 točk.



V četrtfinale se uvrstita dve ekipi.

A. G.