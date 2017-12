Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Vincenzo Montella bo prvič vodil klub v tujini. Foto: EPA Dodaj v

Montella hitro našel novo službo - na klopi Seville nasledil Berizza

Pri Milanu odpuščen pred mesecem dni

28. december 2017 ob 20:00

Sevilla

Vincenzo Montella je novi trener Seville. 43-letni italijanski strokovnjak, ki je bil konec novembra odpuščen pri Milanu, se je dogovoril za sodelovanje do junija 2019.

Montella je z italijansko reprezentanco leta 2000 postal evropski podprvak, deset let pa je blestel v dresu Rome. Med letoma 1999 in 2009 je na 192 tekmah dosegel 84 golov v Serie A in se leta 2001 veselil tudi "scudetta". Igral je tudi za Empoli, Genoo, Sampdorio in Fulham.

Na trenerski klopi se je preizkusil pri Catanii, Fiorentini, Sampdorii in Milanu. Rdeče-črne je moral zapustiti po seriji porazov, nasledil ga je Gennaro Gattuso. Montella se bo moral z Milančani še dogovoriti za prekinitev pogodbe, a to naj bi bila le še formalnost.

V Andaluziji bo nasledil Eduarda Berizza, ki je klub vodil do prejšnjega petka, že novembra pa so v klubu sporočili, da bo moral trener na zdravljenje raka na prostati. Sevilla je po 17 krogih na petem mestu španskega prvenstva z 29 točkami.

