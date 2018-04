Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Vincenzo Montella se je izkazal v Ligi prvakov, v španskem prvenstvu pa mu ni šlo po načrtih. Foto: Reuters Gareth Bale, ki bo poleti zelo verjetno zapustil Madrid, je tokrat začel tekmo in se izkazal z vodilnim zadetkom. Foto: Reuters Dodaj v

Montella odpuščen drugič v sezoni - Caparros novi trener Seville

Real z rezervisti do zmage

28. april 2018 ob 21:04

Madrid - MMC RTV SLO

Vincenzo Montella je drugič v letošnji sezoni ostal brez službe. Potem ko ga je novembra odpustil Milan, ga je po štirih mesecih ista usoda doletela še v Sevilli.

Andaluzijski klub v španskem prvenstvu ni zmagal že na devetih zaporednih tekmah. V petek je Levante premagal Sevillo z 2:1 in to je bila kaplja čez rob za vodstvo kluba.

43-letni Montella je bil precej uspešnejši v Ligi prvakov, kjer je v osmini finala izločil Manchester United. Po remiju na domačem stadionu Sanchez Pizjuan je Sevilla zmagala na Old Traffordu z 2:1. V četrtfinalu je nato izpadla proti Bayernu (1:2 in 0:0).

Vodstvo kluba je že izbralo njegovega naslednika, to je postal nekdanji trener Joaquin Caparros. 62-letnik je Andaluzijce vodil med letoma 2000 in 2005. Nazadnje je vodil katarski Al Ahli. Brez službe je bil od decembra.

Sevilla je štiri kroge pred koncem Primere division na sedmem mestu in se še vedno bori za mesta v Evropski ligi.

Real z rezervisti do minimalne zmage

Madridski Real, ki je v sredo dobil prvo polfinalno tekmo Lige prvakov na Allianz Areni proti Bayernu (1:2), je v 35. krogu premagal Leganes z 2:1. Zinedine Zidane je popolnoma premešal začetno postavo, saj je povratna tekma z Bavarci že v torek na stadionu Santiago Bernabeu. Srečanje je začel le Casemiro, večina nosilcev igre je bila na klopi, Sergio Ramos in Cristiano Ronaldo pa sploh nista bila v kadru.

Priložnost je dobil Gareth Bale, ki je že v 8. minuti zatresel mrežo Leganesa, potem ko so gostje blokirali poskus Karima Benzemaja s škarjicami. Borja Mayoral je v zadnji minuti prvega polčasa povišal na 2:0, potem ko je branilec Unai Bustinza v kazenskem prostoru z glavo podaljšal žogo naravnost na njegovo nogo.

Srbski vezist Darko Brašanac je v 66. minuti znižal po lepi podaji Nordina Amrabata z desne strani. Gostitelji so bili razglašeni v drugem delu, rezervist Claudio Beauvue bi s 35 metrov z lobom skoraj presenetil vratarja Francisca Casillo, a je žoga malce zletela prek vrat. Sodnik Ignacio Iglesias Villanueva je prekinil zadnjo akcijo Leganesa na tekmi in tako razjezil kapetana Gabriela, da je izgubil živce in mu povedal nekaj krepkih. Po zadnjem pisku je tako prejel rdeči karton.

V nedeljo si lahko Barcelona že s točko na stadionu Riazor v La Coruni zagotovi nov naslov prvaka. Prejšnjo soboto so Katalonci že osvojili kraljevi pokal.

35. krog:

LEVANTE - SEVILLA 2:1 (1:1)

Roger 11., Morales 74.; Fernandez 16.



ESPANYOL - LAS PALMAS 1:1 (0:1)

Moreno 76.; Calleri 29./11-m



REAL SOCIEDAD - ATHLETIC BILBAO 3:1 (2:0)

San Jose 15./ag, 54./ag, Oyarzabal 36.; Raul Garcia 59./11-m

RK: Pardo 86./Real Sociedad



REAL MADRID - LEGANES 2:1 (2:0)

Bale 8., Mayoral 45.; Brašanac 66.

RK: Gabriel 92./Leganes

Real Madrid: Casilla, Achraf, Vallejo, Casemiro, Theo Hernandez, Dani Ceballos, Llorente, Kovačić (62./Kroos), Bale, Mayoral, Benzema (62./Asensio).

Leganes: Cuellar, Zaldua, Bustinza, Siovas, Diego Rico, El Zhar, Brašanac (90./Jose Naranjo), Ruben Perez, Amrabat (90./Eraso), Gabriel, Guerrero (62./Beauvue).

Sodnik: Ignacio Iglesias Villanueva





Ob 20.45:

VILLARREAL - CELTA VIGO

Nedelja ob 12.00:

GETAFE - GIRONA



Ob 16.15:

ALAVES - ATLETICO MADRID



Ob 18.30:

VALENCIA - EIBAR



Ob 20.45:

DEPORTIVO - BARCELONA



Ponedeljek ob 21.00:

BETIS - MALAGA

Lestvica: BARCELONA 33 25 8 0 83:19 83 ATLETICO MADRID 34 21 9 4 54:18 72 REAL MADRID 34 21 8 5 82:37 71 VALENCIA 34 20 6 8 62:36 66 REAL BETIS 34 17 5 12 54:53 56 VILLARREAL 33 15 6 12 45:40 51 SEVILLA 34 14 6 14 42:54 48 GETAFE 34 13 9 12 39:31 48 GIRONA 34 13 8 13 46:52 47 REAL SOCIEDAD 35 13 7 15 63:55 46 CELTA VIGO 34 12 9 13 53:47 45 EIBAR 34 12 7 15 37:47 43 ALAVES 34 13 2 19 34:47 41 ATHLETIC BILBAO 35 9 13 13 38:45 40 ESPANYOL 35 9 13 13 29:41 40 LEGANES 35 11 7 17 29:43 40 LEVANTE 35 9 13 13 34:50 40 DEPORTIVO 34 6 10 18 32:65 28 LAS PALMAS 35 5 7 23 23:70 22 MALAGA 34 5 5 24 22:51 20

