Mourinho potrdil: Ibrahimović zapušča Manchester United

Za švedsko reprezentanco bo, kot kaže, še igral

2. marec 2018 ob 17:19

London - MMC RTV SLO

Nekdanji napadalec PSG-ja Ibrahimović za United ni igral vse od 26. decembra, saj ni bil v pravi formi, potem ko si je aprila poškodoval kolensko vez. Še vedno upa, da se bo ekipi lahko na igrišču pridružil na povratni tekmi Lige prvakov proti Sevilli prihodnji teden.

"Mislim, da je to zadnja sezona za Zlatana pri Manchester Unitedu, po sezoni pa se bo sam odločil, ali bo še igral ali sklenil kariero. Mislim, da je bila ta fantastična in da ima pravico, da si v prihodnje izbere, kaj bo počel. Grozna poškodba je prekinila njegovo sezono pri ManU, ki bi morala biti vrhunska. Letošnja sezona je zanj res težka, ni poškodovan, a hkrati tudi ne povsem pripravljen. Ali menim, da nam bo lahko v prihodnjih tednih pomagal? Ne. Je pa pravi šampion in tudi sam ne bo silil na igrišče, če ne bo povsem pripravljen. Trdo trenira in upam, da bo v prihodnje na tisti ravni, kjer si sam želi biti," je otoškim medijem danes dejal Mourinho.

Govori se, da bo Ibrahimović zaigral v severnoameriški ligi MLS za ekipo Los Angeles Galaxy.

In medtem ko Ibrahimovića čaka izbira novega kluba, pa je Zlatan izrazil željo, da bi spet lahko zaigral za švedsko reprezentanco: "Pogrešam reprezentanco," je povedal za časopis Aftonbladet. Dodal je, "da mu je težko gledati nekdanje kolege na zelenici, njega pa ni zraven".