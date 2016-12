Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! David Moyes bo skušal pripraviti presenečenje na Old Traffordu. Foto: Reuters Toni Kroos in Gareth Bale se nista odločila za rdeče vrage, raje sta združila moči s Cristianom Ronaldom pri madridskemu Realu. Foto: EPA Sir Alex Ferguson je pred tremi leti odšel v pokoj, zdaj pa s tribune opazuje blede predstave rdečih vragov. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Moyes: Izjemne tradicije Manchester Uniteda ni več

Sunderland v ponedeljek na Old Traffordu

24. december 2016 ob 20:58

Manchester - MMC RTV SLO

V ponedeljek se David Moyes vrača na Old Trafford, kjer je nasledil legendarnega Alexa Fergusona in pogorel na celi črti. Trener Sunderlanda se je spomnil sezone 2013/14.

Rdeči vragi so v 27 letih pod vodstvom Fergusona postali evropski velikani, v zadnjih štirih letih pa so v velikih težavah. Zadnji naslov angleških prvakov so osvojili prav pod vodstvom sira Alexa maja 2013, v zadnjih letih so daleč od stare slave in tudi v letošnji sezoni so šele na šestem mestu, kar 13 točk za vodilnim Chelseajem.

Pot navzdol se je začela, ko je na klop sedel Fergusonov rojak Moyes. V Ligi prvakov se je prebil v četrtfinale, kjer je bil boljši Bayern (1:1 in 1:3), a je moral zaradi slabih izidov v angleškem prvenstvu oditi še pred koncem sezone.

"Lahko rečem, da je konec z dolgoletno tradicijo, da United stavi na britanske menedžerje. Pri Manchester Unitedu je bilo v zadnjem času precej sprememb, vendar - to je pot, ki so jo pač izbrali," je na novinarski konferenci razmišljal Moyes.

Ferguson, ki bo naslednjo soboto praznoval 75. rojstni dan, je vedno stavil na odlično delo v mladinski šoli, nikoli ni rad preveč zapravljal za muhaste zvezdnike. Z Davidom Beckhamom je imel velike težave. Po njegovem odhodu v pokoj se je politika kluba spremenila.

V treh letih 480 milijonov funtov za okrepitve

Moyes, Louis van Gaal in Jose Mourinho so v treh letih za okrepitve namenili kar 480 milijonov britanskih funtov. Najprej je klubski rekord podrl Juan Mata januarja 2014, ko je prišel iz Chelseaja za 37,1 milijona britanskih funtov, še precej dražji je bil Angel di Maria (madridski Real je prejel skoraj 60 milijonov funtov odškodinine), vse rekorde pa je podrl Paul Pogba poleti.

"Vodstvo Manchester Uniteda je bilo ponosno na tradicijo, kako je vlagalo denar na trgu. Ni tekmovalo s preostalimi klubi. Vsak funt so pametno obrnili. Morda se je to zaradi trenutnega položaja moralo spremeniti. Ferguson je vse počel zelo premišljeno - in počel je le stvari, za katere je menil, da jih mora početi," je razmišljal Moyes.

Bale, Fabregas in Kroos so se odločili drugače

Moyes je razkril načrte v tistem prestopnem roku, želel je pripeljati tri zvezdnike, a sta se dva odločila za madridski Real.

"Moja prva tarča je bil Gareth Bale in mislil sem, da je že naš. Boril sem se vse do zadnje minute. Ponudili smo celo več denarja kot Real Madrid, a se je Gareth že pred tem odločil, da bo igral za Real. On je bil igralec, ki sem si ga resnično zelo želel pripeljati v Manchester United," je pojasnil 53-letni Škot.

"Drugi je bil Cesc Fabregas, za katerega smo vse do zadnjega verjeli, da bo prišel k nam. Ko sem se prvič srečal z Alexom Fergusonom, mi je dejal, da obstaja možnost za vrnitev Cristiana Ronalda. To so bile moje tarče. Nisem nameraval pripeljati sedem ali osem igralcev, saj sem prevzel ekipo, ki je ravno osvojila naslov državnega prvaka," je načrte izpred treh let razkril Moyes, ki je med letoma 2002 in 2013 uspešno vodil Everton.

"Bilo je tudi dogovorjeno, da bo poleti k nam prišel Toni Kroos. Vse sem se osebno zmenil s Tonijem in njegovim zastopnikom. Včasih pač ne moreš zaključiti posla. V primeru Garetha Bala smo verjetno bili ves čas v zaostanku, saj je Real Madrid zelo resno zagrizel. Cesc je pomenil veliko razočaranje za nas," je razlagal Moyes, ki je po odhodu iz Old Trafforda sedel na klop Real Sociedada, a tudi pri Baskih ni nanizal dobrih izidov.

Če bi imel dovolj časa, bi danes uspešno vodil ekipo

"Veliko igralcev je prišlo v United, vendar ni nujno, da so ravno naredili kakšno razliko. Vseeno pa menim, da bi danes vodil uspešno ekipo, če bi imel malce več časa," je še dodal Moyes, ki ga čaka hud boj za obstanek v Premier ligi. Sunderland je trenutno na 18. mestu, na 17 tekmah je zbral 14 točk.

18. krog, ponedeljek ob 13.30:

WATFORD - CRYSTAL PALACE



Ob 16.00:

ARSENAL - WEST BROMWICH

BURNLEY - MIDDLESBROUGH

CHELSEA - BOURNEMOUTH

LEICESTER - EVERTON

MANCHESTER UNITED - SUNDERLAND

SWANSEA - WEST HAM



Ob 18.15:

HULL CITY - MANCHESTER CITY



Torek ob 18.15:

LIVERPOOL - STOKE CITY



Sreda ob 20.45:

SOUTHAMPTON - TOTTENHAM

Lestvica: CHELSEA 17 14 1 2 35:11 43 LIVERPOOL 17 11 4 2 41:20 37 MANCHESTER CITY 17 11 3 3 36:20 36 ARSENAL 17 10 4 3 38:19 34 TOTTENHAM 17 9 6 2 29:12 33 MANCHESTER UTD. 17 8 6 3 24:17 30 SOUTHAMPTON 17 6 6 5 17:16 24 WEST BROMWICH 17 6 5 6 23:21 23 EVERTON 17 6 5 6 21:21 23 BOURNEMOUTH 17 6 3 8 23:28 21 STOKE CITY 17 5 6 6 19:24 21 WATFORD 17 6 3 8 21:29 21 WEST HAM 17 5 4 8 19:31 19 MIDDLESBROUGH 17 4 6 7 16:19 18 LEICESTER 17 4 5 8 23:29 17 BURNLEY 17 5 2 10 16:28 17 CRYSTAL PALACE 17 4 3 10 28:32 15 SUNDERLAND 17 4 2 11 15:28 14 SWANSEA 17 3 3 11 20:37 12 HULL CITY 17 3 3 11 14:36 12

A. G.