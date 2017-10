Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jupp Heynckes v naslednjem mesecu ne bo mogel računati na Thomasa Müllerja. Foto: Reuters Dodaj v

Müller bo zaradi poškodbe izpustil vse derbije

Vrnil naj bi se 18. novembra

23. oktober 2017 ob 18:24

Thomas Müller bo zaradi poškodbe stegenske mišice počival vsaj tri tedne. Začasni kapetan Bayerna bo izpustil vse štiri ključne tekme do reprezentančnega premora.

Bavarci so pod vodstvom Juppa Heynckesa ujeli pravi ritem, dobili so vse tri tekme pod vodstvom 72-letnega strokovnjaka, ki je prinesel nov zalet.

V sredo jih čaka izjemno težko gostovanje v 2. krogu nemškega pokala v Leipzigu. Kevin Kampl in soigralci, ki so v odlični formi, prihajajo na Allianz Areno v prvenstveni tekmi v soboto. Naslednji torek je na sporedu gostovanje v Glasgowu pri Celticu v Ligi prvakov, nato pa sledi naslednjo soboto veliki derbi Bundeslige na stadionu Westfalen v Dortmundu.

Müller se je poškodoval na sobotni tekmi v Hamburgu (0:1), okrevanje po raztrganini stegenske mišice leve noge bo predvidoma trajalo tri tedne: zdravniška služba napoveduje, da se bo vrnil 18. novembra. Na Volksparkstadionu je Müller igral le deset minut. V igro je vstopil na začetku drugega polčasa, podal za zadetek Corentina Tolissoja, potem pa zaradi poškodbe v spremstvu zdravniške ekipe zapustil zelenico že v 55. minuti.

Heynckes ne more računati niti na vratarja Manuela Neuerja in Francka Riberyja, ki do konca koledarskega leta ne bosta več igrala.

