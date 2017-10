Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Slovenija je ostala brez nastopa na svetovnem prvenstvu. Foto: Sandi Fišer Dodaj v

Na lestvici Fife Slovenija najnižje po letu 2008

Na vrhu Nemčija pred Brazilijo

16. oktober 2017 ob 12:52

Zürich - MMC RTV SLO

Slovenski nogometni reprezentanci se neuspešen zaključek kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Rusiji pozna tudi na najnovejši kakovostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa).

Slovenci so izgubili 13 mest in so zdaj 68. reprezentanca sveta. Tako nizko niso bili že od leta 2008.

Med šestimi najboljšimi sicer ni sprememb, še naprej vodi Nemčija pred Brazilijo, Portugalsko, Argentino, Belgijo in Poljsko, na sedmo mesto se je prebila Francija, na osmo pa z 11. Španija. Deseterico zaključujeta Čile in Peru. Iz deseterice je izpadla Švica.

Anglija, zmagovalec slovenske kvalifikacijske skupine, je s 15. napredovala na 12., kar 14 mest pa je skočila Škotska, ki je zdaj 29.

ZÜRICH, 16. oktober 1. (1) NEMČIJA 1.631 2. (2) BRAZILIJA 1.619 3. (3) PORTUGALSKA 1.446 4. (4) ARGENTINA 1.445 5. (5) BELGIJA 1.333 6. (6) POLJSKA 1.323 7. (8) FRANCIJA 1.226 8. (11) ŠPANIJA 1.218 9. (9) ČILE 1.173 10. (12) PERU 1.160 11. (7) ŠVICA 1.134 12. (15) ANGLIJA 1.116 13. (10) KOLUMBIJA 1.095 14. (13) WALES 1.072 15. (17) ITALIJA 1.066 16. (14) MEHIKA 1.060 17. (16) URUGVAJ 1.034 18. (18) HRVAŠKA 1.013 19. (26) DANSKA 1.001 20. (29) NIZOZEMSKA 931 21. (22) ISLANDIJA 920 22. (23) KOSTARIKA 914 23. (20) SEVERNA IRSKA 889 24. (19) SLOVAŠKA 885 25. (23) ŠVEDSKA 872 26. (34) IRSKA 866 27. (28) ZDA 843 28. (31) TUNIZIJA 834 29. (43) ŠKOTSKA 821 30. (30) EGIPT 818 (24) UKRAJINA 818 ... 68. (55) SLOVENIJA 636

T. J.