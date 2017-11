Na pokalnem derbiju stop za preveč čakanja in spoštovanja

"Stanje na prvenstveni lestvici za to tekmovanje ne pomeni prav nič"

9. november 2017 ob 07:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Potem ko je Nik Kapun dolgo preživljal pravo nočno moro zaradi poškodbe ahilove tetive in kar 11 mesecev ni igral za Olimpijo, je v tej sezoni znova član udarne postave. Kot pravi, je iz kalvarije znal potegniti tudi pozitivne stvari.

"Če pogledam nazaj, se je na koncu vse dobro razpletlo. Vesel sem, da lahko spet redno igram nogomet. Tudi psihično sem zdaj bolje pripravljen," nam je povedal v pogovoru pred prvo polfinalno tekmo četrtfinala Pokala Slovenije proti Mariboru, ki bo v soboto ob 17.15 v Stožicah. Prenos bo na TV SLO 2 in MMC-ju.

Olimpijo in Maribor med obema pokalnima tekmama prihodnji petek čaka tudi dvoboj v Prvi ligi TS, v kateri sta tekmeca po 15 krogih izenačena na vrhu lestvice. Zbrala sta po 37 točk in sta še neporažena. "Čaka nas zahteven mesec, morda ključen v tem delu sezone. Želimo si ostati tam, kjer smo, torej na vrhu. In se v pokalu uvrstiti naprej," pričakovanja razkriva Kapun. Več v spodnjem intervjuju.



Dobro ste začeli sezono, bili na nekaterih tekmah res poletno razpoloženi, če se spomimo, denimo, tekme proti Aluminiju konec julija (4:0). V zadnjem času imate nekaj težav z učinkovitostjo. Kaj mislite, da je vzrok za to?

Na začetku sezone smo res igrali malo boljše, kot igramo zdaj. Ker smo pred sezono zamenjali trenerja, nas tekmeci takrat mogoče še niso poznali tako dobro, niso vedeli natančno, kako igramo. Zdaj so nas mogoče malce prebrali, v nogometu pa tudi pride do takih stvari, da ne gre vedno vse po načrtih in kakor si želiš. Ustvarjamo si priložnosti in tudi igramo dokaj dobro, res pa je, da nismo tako učinkoviti. Na treningih trdo delamo, da bi to popravili. Upam, da bo bolje že na tekmah proti Mariboru.

Slabša strelska forma sovpada tudi s poškodbo Issaha Abassa.

Odsotnost vsakega tako kakovostnega igralca, kot je Abass, se pozna. Tako da bi rekel, da gotovo tudi to malce vpliva. Vemo pa, da imamo zelo močno klop in lahko vsakdo nadomesti vsakogar, zato nima smisla iskati izgovorov. Smo močna ekipa in imamo dober kader.

Motivacija na treh srečanjih proti Mariboru ne bo vprašljiva. Kako pa je z njo na takšnih tekmah, kot je bila nedeljska proti Ankaranu, ko že pred začetkom nekako vpišete tri točke?

Take tekme so gotovo drugačne. Sam se sicer na vsako tekmo poskušam pripraviti enako, ker je to naš poklic, a na skoraj praznem stadionu že podzavestno reagiraš drugače kot takrat, ko prideš na derbi in že na ogrevanju vidiš veliko ljudi.

Vas preseneča, da se na tribunah ne zbere več gledalcev, čeprav je Olimpija ves čas prva ali druga na lestvici?

To ni vprašanje zame. Upam samo, da bomo z dobrimi igrami in izidi v prihodnosti gledalce prisilili, da bodo v večjem številu hodili na vse tekme, ne samo na derbije.

Sami ste po dolgi odsotnosti zaradi poškodbe ahilove tetive preteklo sezono začeli igrati ravno na aprilskih tekmah v polfinalu pokala (2:1, 1:1). Kakšen nauk vam lahko ponudita ti srečanji izpred sedmih mesecev pred novim pokalnim obračunom z največjim tekmecem?

Tisti tekmi sta pokazali, da stanje na prvenstveni lestvici dejansko za pokal ne pomeni prav nič in da je to res specifično tekmovanje. Napreduje tisti, ki je v boljši dnevni formi. Zato vemo, da moramo iti stoodstotno zbrano že v prvo tekmo, ker je lahko že ta ključna.

Kako se je bilo tedaj vrniti na igrišča po res napornih mesecih? Počivali ste skoraj leto dni.

Bilo je kar težko. Zelo vesel sem bil tiste prve tekme, čeprav še nisem bil stoodstotno pripravljen. Tako zelo sem si želel nogometa, da sem kljub temu, da skoraj nisem mogel več hoditi, zbral moči in zdržal do konca tekme. Lepo je bilo, ker smo napredovali v finale, škoda le, ker potem v Kopru nismo osvojili te lovorike. Poškodba ti vzame marsikaj, a iz tega moraš povleči tudi pozitivne stvari. Mislim, da je meni uspelo, tudi psihično sem zdaj bolje pripravljen.

Veliko skrbi ste imeli zaradi poškodbe, kajne?

Nenormalno je bilo. Težko opišem, koliko sem se "sekiral". Eno je, če veš natančno, kaj je s tabo in če veš, kdaj se boš vrnil. Če se pa nekaj ponavlja in se ti tik pred vrnitvijo spet nekaj zalomi, dejansko ne veš več, kaj storiti. Če pogledam nazaj, se je na koncu vse dobro razpletlo. Vesel sem, da lahko spet redno igram nogomet.

Že konec aprila pa vas je nato doletela nova nesreča, ko ste morali na prvenstvenem derbiju v Stožicah (0:0) zapustiti igrišče že v 6. minuti. Kaj se je zgodilo takrat?

Tudi tisto je bil splet nekih čudnih okoliščin. Šprintal sem nazaj za žogo. Mislim, da sem celo stopil v neko luknjo in mi je obrnilo gleženj. Še dobro se je razpletlo, da je šlo brez operacije, saj je bilo na meji.

V tej sezoni igrate redno, dosegli ste tudi tri zadetke. Ne čutite nobenih bolečin več?

Ne čutim jih, a pred vsakim treningom in tekmo delam vaje za preventivo, da se mi gležnja in tetive dobro segrejejo in da lažje oddelam trening. To je nek ritual, ki ga vedno opravim. Za zdaj kaže, da je to v redu.

Omenili ste luknjo na igrišču. Ta teden bo padlo precej dežja. Kakšne izkušnje imate s stožensko zelenico v takšnih razmerah?

Po nedeljski tekmi sem videl, da je igrišče zelo dobro pripravljeno, mogoče najboljše v letošnji sezoni. Za igrišče se ne bojim, tudi drenaža je dobra.

Po poškodbi se zdaj vrača tudi Rok Kronaveter. V šampionski sezoni je bil najboljši igralec Olimpije. Kaj za ekipo pomeni njegova vrnitev?

Rok je zelo kakovosten in izkušen igralec. Dobro ga je imeti ob sebi na igrišču, ker mu lahko zaupaš in veš, česa je sposoben. Gotovo nam bo prišel prav.

Nekateri menijo, da bo s svojimi poskusi od daleč razširil vaše napadalne možnosti.

Mogoče se v zadnjem času res premalo odločamo za strele z razdalje in hočemo žogo pripeljati v kazenski prostor. To se nam na zadnjih tekmah ni najbolje obneslo, ker nismo dosegli veliko golov. Vemo, da ima "Krona" zelo dober strel z razdalje, to je gotovo dobra stvar za našo ekipo.

Pred petimi leti ste še kot zelo mladi, stari ste bili 18 let, debitirali za člansko ekipo Olimpije prav na derbiju v Mariboru. Za večino je bilo to nepričakovano, prvo priložnost vam je ponudil trener Andrej Razdrh. Kako se spominjate tistega dne?

Zaradi debija je tisti derbi seveda še posebej ostal v mojem spominu in spominjam se ga z lepimi občutki. Žal izid ni bil najboljši, saj smo izgubili z 1:0, a smo 60 minut igrali z igralcem manj. Nekaj dni pred tekmo sem izvedel, da bom igral. Tega nisem pričakoval, a bil sem zelo motiviran. Nisem občutil treme ali česa podobnega. Takšne tekme je najlepše igrati, to je res užitek.

Tisti dvoboj je nekaj minut pred koncem odločil Marcos Tavares, ki pravi, da je tisti gol njegov najljubši izmed petih, doseženih na derbijih proti Olimpiji. V Krškem je v soboto dosegel tri zadetke, očitno je v dobri formi.

Tavaresa poznamo, vedno je nevaren za gol. Maksimalno resno ga bo treba paziti tudi tokrat.

Kako spremljate predstave Maribora v Ligi prvakov?

Z nevtralnimi občutki. Velik dosežek so naredili že z uvrstitvijo v to tekmovanje, tudi tam pa so na nekaterih tekmah pokazali, da znajo igrati dobro in kompaktno.

Avgusta se se z njimi srečali le nekaj dni po njihovem velikem uspehu proti Hapoelu Ber Ševi, končalo se je z 0:0. Kaj boste morali tokrat narediti drugače, da se boste lahko veselili zmage?

Na prvem derbiju se ne eni ne drugi nismo postavili tako napadalno, kakor bi se lahko. Eden drugega smo čakali in mogoče malo preveč spoštovali. Bila je malce zaspana tekma. Mislim, da bo tokrat drugače in si bo nekdo želel zagotoviti prednost že na prvi tekmi. Upam, da bo to uspelo nam. Maribor ima že kar nekaj let ista načela in principe, paziti bo treba na njihove polprotinapade in izkoristiti tiste priložnosti, ki se bodo ponudile.

Matej Rijavec