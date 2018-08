Nafta 1903 dobila derbi z Radomljami

15 krogov do 25. novembra

4. avgust 2018 ob 08:05,

zadnji poseg: 4. avgust 2018 ob 22:27

Lendava - MMC RTV SLO

Prvi avgustovski konec tedna se je začela tudi nova sezona druge slovenske nogometne lige. V derbiju uvodnega kroga je lani tretja Nafta 1903 z 1:0 premagala lani četrti Kalcer Radomlje.

Obe ekipi naj bi krojili vrh 2. SNL tudi v novi sezoni. Nafta je bila rahlo boljši nasprotnik, a so se mlinarji, ki so lani kot edini zmagali v Športnem parku, dobro branili.

Cvrtila mož odločitve v Športnem parku

Tako je bilo vse do 77. minute, ko je Marko Malešević s prostega strela z leve strani poslal predložek na daljšo vratnico, kjer je Dino Cvrtila z glavo matiral gostujočega vratarja za 1:0. Končna statistika: posest žoge 51:49 za Nafto, skupaj streli 17:16 za Kalcer, streli v okvir vrat pa 6:6.

V popoldanskih sedmih tekmah uvodnega kroga je najvišjo zmago dosegla lani druga Drava s Ptuja, ki je tokrat kar s 5:1 zmagala v Brežicah.

Novinci Ankaran Postojna, Bilje in Beltinci

Prvak pretekle sezone Mura je seveda napredoval v prvo ligo, medtem ko drugouvrščena Drava v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev prve slovenske lige ni zmogla premagati Triglava Kranj. V 2. SNL ni več izpadle Zarice in Veržeja, zato pa so novinci v 16-članski ligi Ankaran Postojna, Bilje in Beltinci. Izpadli prvoligaš Ankaran, ki je brez pravega domovanja oziroma ustreznega stadiona, se je združil s 56 km oddaljeno Postojno, kjer bo gostil domače tekme.