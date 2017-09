Nekdanja tekmeca na olimpijskih igrah Repasa potisnila na veliko sceno

Matavž zadel še na četrti tekmi zapored

11. september 2017 ob 08:12

Ljubljana - MMC RTV SLO

Benjamin Verbič ima od slovenskih nogometnih reprezentantov za sabo najuspešnejši konec tedna, saj je bil v nedeljo z dvema zadetkoma prvo ime derbija 8. kroga danskega prvenstva med Köbenhavnom in Midtjyllandom (4:3).

Nekdanji član Celja je v 15. minuti za vodstvo z 2:0 zadel tudi z nekaj sreče, v 60. minuti pa je sijajno meril s prostega strela z 20 metrov, žoga je šla v mrežo ob levi vratnici gostujočega vratarja. To sta bila drugi in tretji gol Verbiča v letošnjem prvenstvu, v katerem je Köbenhavn dosegel šele tretjo zmago in z 12 točkami zaseda šesto mesto na lestvici.

Danske prvake je v kvalifikacijah za Ligo prvakov ustavil Qarabag, Evropsko ligo pa bodo v četrtek začeli z domačo tekmo proti Lokomotivi iz Moskve. V tem tekmovanju bo letos igralo kar devet Slovencev.

V polno tudi Matavž z 11-metrovke

Pred velikim izzivom bo tudi nizozemski pokalni prvak Vitesse, ki bo čez tri dni gostil Lazio. Nogometaši iz Arnhema so dobro začeli nizozemsko prvenstvo, saj so po štirih krogih z devetimi točkami na drugem mestu le za branilcem naslova Feyenoordom. Veliko zaslug za to ima tudi Tim Matavž, ki je v soboto zadel še na četrti tekmi zapored. Na gostovanju pri Excelsiorju je ob zmagi z 0:3 v 53. minuti zatresel mrežo z 11-metrovke. Izid je bil tedaj 0:2.

Miha Mevlja bo v četrtek z novim klubom Zenitom igral v Skopju pri Vardarju. V nedeljo na tekmi proti Dinamu Moskvi (0:0) še ni dobil priložnosti za igro, kar je bilo pričakovati, saj se je po reprezentančni akciji z vmesnim postankom v Rostovu novim soigralcem pridružil šele v sredo. Trener Zenita Roberto Mancini je stari znanec Srečka Katanca, s katerim sta pri Sampdorii skupaj preživela pet let.

Debi Repasa v reprezentanci in francoski ligi

Zanimivo je, da so se igralska pota Katanca križala tudi s trenerjem Jana Repasa pri Caenu Patriceom Garandom, in sicer leta 1984 na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Jugoslavija in Francija sta se tedaj pred več kot 97.000 gledalci srečali v polfinalu v Pasadeni, po podaljšku so bili s 4:2 boljši Francozi. Katanec je igral vso tekmo, medtem ko je Garande sedel na klopi.

Ta teden sta 20-letnemu Repasu oba dala debitantsko priložnost. Mladenič je v ponedeljek proti Litvi prvič igral za člansko reprezentanco, v soboto pa je dočakal še krst v francoski ligi. Ob zmagi z 2:1 nad Dijonom je bil na zelenici do 62. minute in čeprav je bil glede na ocene portala WhoScored statistično najslabše ocenjeni igralec Caena, je pred njim gotovo svetla prihodnost.

Klub iz Normandije je po petih krogih Ligue 1 na visokem šestem mestu. Po uvodnih dveh porazih je nanizal tri zaporedne zmage, prvič po oktobru 2015. Repas je v postavitvi 4-4-2 igral na desnem krilu. Iz 30 različnih držav so do zdaj prihajali nogometaši, ki so oblekli dres Caena v prvi francoski ligi, Slovenija je postala 31.

Bezjak in Berić spet brez igre

Še naprej nič ne kaže na izboljšanje klubskega statusa Romana Bezjaka in Roberta Berića, ki ob zadnji akciji nista bila vpoklicana v reprezentanco. Korošca znova ni bilo v postavi Darmstadta v nemški drugi ligi, Krčan pa po selitvi iz St. Etienna v Anderlecht tudi ni prišel v ekipo za tekmo proti Lokerenu (3:2). Belgijski prvak bo v torek v Ligi prvakov gostoval pri Bayernu.



Vučkić prvič za Twente

Bolj spodbudne so novice iz Nizozemske, kjer je nekdanji reprezentant Haris Vučkić le dočakal debi za Twente. Njegovo moštvo je v Rotterdamu pri Sparti klonilo z 1:0, Vučkić je bil na zelenici do 76. minute.

