Nekdanji predsednik Barcelone aretiran, osumljen pranja denarja

Špansko tožilstvo naj bi predlagalo pet let zapora

23. maj 2017 ob 10:50

Barcelona - MMC RTV SLO/Reuters

Nekdanji predsednik Barcelone Sandro Rosell, ki je v klubu deloval med letoma 2010 in 2014, je bil v torek zjutraj aretiran zaradi suma pranja denarja.

Španska policija je v torek zjutraj preiskala devet pisarn in stanovanj na severovzhodu Katalonije, poleg Rosella je pridržala še nekaj mož, domnevno povezanih s 53-letnikom. Aretacije so del preiskave o nezakoniti prodaji avdiovizualnih pravic kluba, so sporočili s policije, podrobnosti pa niso želeli razkriti.

V nezakonite posle z Rosellom, ki naj bi denar pral prek fiktivnih podjetij v davčnih oazah, so se zapletli tudi nekdanji predsednik Brazilske nogometne zveze Ricardo Teixeira in še nekaj nogometnih funkcionarjev iz dežele petkratnih svetovnih prvakov.

V času njegovega predsednikovanja na Camp Nouu je Barcelona podpisala sedem nogometašev: Adriana, Jordija Albo, Alexa Songa, Javierja Mascherana, Alexisa Sancheza, Cesca Fabregasa in Neymarja. Prav prestop zadnjega je januarja 2014 dvignil nemalo prahu in pritegnil pozornost španskih organov pregona. Zaradi afere o odškodnini za Neymarja je Rosell tudi odstopil kot predsednik katalonskega velikana.

Špansko tožilstvo naj bi za Rosella predlagalo pet let zapora zaradi korupcije v poslu in goljufije, poroča El Mundo.

Mitja Lisjak