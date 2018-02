Neustavljivi Ronaldo - trije goli ob visoki zmagi Reala

Zmaga Atletica v Malagi

10. februar 2018 ob 22:50

Madrid - MMC RTV SLO

V 23. krogu španskega nogometnega prvenstva je Real Madrid spet pokazal pravi obraz, na Santiagu Bernabeu je s 5:2 gladko odpravil Real Sociedad.

V kraljevem klubu, ki je s pol moči dosegel visoko zmago, je blestel prvi zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je dosegel tri gole. V La Ligi je tako letos zbral 11 golov.

Prvega, ki je padel že v prvi minuti srečanja, sicer ni dosegel, a se je pri njem znašel v vlogi podajalca. Njegovo podajo je v kazenskem prostoru pričakal Lucas, visoko skočil in z glavo zabil za 1:0.

Pri drugem golu je glavno vlogo odigral Asensio, ki je izigral obrambo Real Sociedada, žogo je nato potisnil do Marcela, ki je podal v kazenski prostor do Cristiana Ronalda. Ta je takoj streljal v spodnji desni kot, vratar je bil nemočen (2:0). Ronaldov gol je v 33. minuti preprečila vratnica.

Tretji gol za Real je dosegel Toni Kroos, ki je z vrha kazenskega prostora poslal "bombo" proti nasprotni mreži, izjemen gol so navijači pospremili z ovacijami. Luka Modrić je le tri minute pozneje sodeloval pri četrtem golu Reala, podajal je iz kota, najvišji v kazenskem prostoru je bil Ronaldo, ki je z glavo zabil v desni spodnji kot.

V drugem polčasu se je igra nekoliko upočasnila, a le do 74. minute. Takrat so zadeli gostje, Jon Orgilles Bautista je natančno meril v spodnji levi kot (4:1). V 81. minuti pa je za Real znova zadel Ronaldo. Gareth Bale je začel akcijo, ko je poskusil s strelom od daleč, tega je vratar ubranil, a se je žoga odbila do Ronalda, ki je brez težav matiral nasprotnega vratarja.

Končni izid so sicer postavili gostje, med strelce se je vpisal Asier Illarramendi.

23. krog:

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD 5:2 (4:0)

Lucas 1., Ronaldo 27., 37., 81., Kroos 34.; Bautista 74., Illarramendi 83.

Real Madrid: Navas, Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal, Asensio (73./Bale), Kroos, Modrić (63./Kovačić), Lucas (63./Isco), Ronaldo, Benzema.

Real Sociedad: Rulli, Odriozola, Elustondo, Navas, De La Bella, Oyarzabal, Illarramendi, Zurutuza (60./Zubeldia), Prieto, Juanmi (83./Guridi), Canales (60./Bautista).

Sodnik: Alejandro Jose Hernandez Hernandez

ATHLETIC BILBAO - LAS PALMAS 0:0



VILLARREAL - ALAVES 1:2 (0:1)

Bacca 77.; Ely 39., Gomez 71.



MALAGA - ATLETICO MADRID 0:1 (0:1)

Griezmann 1.

Oblak je branil za Atletico.



LEGANES - EIBAR 0:1 (0:0)

Ramis 94.

RK: Siovas 84./Leganes

Nedelja ob 12.00:

SEVILLA - GIRONA



Ob 16.15:

BARCELONA - GETAFE



Ob 18.30:

CELTA VIGO - ESPANYOL



Ob 20.45:

VALENCIA - LEVANTE



Ponedeljek ob 21.00:

DEPORTIVO - BETIS

Lestvica: BARCELONA 22 18 4 0 60:11 58 ATLETICO MADRID 23 15 7 1 34:9 52 REAL MADRID 22 12 6 4 50:23 42 VALENCIA 22 12 4 6 42:26 40 VILLARREAL 23 11 4 8 34:28 37 EIBAR 23 10 5 8 32:34 35 SEVILLA 22 10 3 9 28:34 33 CELTA VIGO 22 9 4 9 39:32 31 GIRONA 22 8 7 7 31:29 31 REAL BETIS 22 9 3 10 37:45 30 GETAFE 22 7 8 7 26:21 29 LEGANES 22 8 5 9 20:22 29 ATHLETIC BILBAO 23 6 10 7 24:25 28 REAL SOCIEDAD 23 7 5 11 43:45 26 ESPANYOL 22 6 7 9 19:29 25 ALAVES 23 8 1 14 21:33 25 LEVANTE 22 3 11 8 20:32 20 LAS PALMAS 23 5 3 15 17:50 18 DEPORTIVO 22 4 5 13 24:51 17 MALAGA 23 3 4 16 14:36 13

D. S.