Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 10 glasov Ocenite to novico! Cristiano Ronaldo je letos z Real Madridom že osvojil Ligo prvakov in špansko prvenstvo. Foto: Reuters Nemški selektor Joachim Löw bo preizkusil nove nogometaše. Foto: EPA Alexis Sanchez bo eden izmed glavnih adutov Čila. Foto: Reuters VIDEO Portugalci z močno zasedb... VIDEO Zgodovina Pokala konfederacij Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Neutrudni Ronaldo želi osvojiti tudi generalko svetovnega prvenstva

Prenosi tekem na TV SLO 2 in MMC-ju

15. junij 2017 ob 06:44

Moskva - MMC RTV SLO

Lovorik lačni Cristiano Ronaldo ne pozna počitka. Po naslovu v Ligi prvakov bo Portugalec prvi zvezdnik Pokala konfederacij, ki se v soboto začenja v Rusiji. Medtem si je bes Rusov nakopal Joachim Löw.

Nemški selektor se je odločil, da na generalko za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto, popelje eksperimentalno zasedbo. V njej je kar sedem igralcev, ki ni zbralo niti enega nastopa za elf. Manjkali bodo glavni nemški zvezdniki Toni Kroos, Thomas Müller, Mesut Özil, Jerome Boateng, Mats Hummels, Manuel Neuer ...

"Srce nogometnega navijača krvavi, ko vidi, da bodo svetovni prvaki igrali brez zvezdnikov. Oni so razlog, da gledalci prihajajo na tekme," je bil jezen predsednik organizacijskega komiteja Aleksej Sorokin.

Pokal konfederacij bo doživel svojo deseto izvedbo in je nekakšna generalka pred svetovnim prvenstvom naslednje leto v Rusiji. Potekal bo v Moskvi, St. Peterburgu, Sočiju in Kazanu od 17. junija do 2. julija. Na turnirju sodelujejo gostiteljica Rusija, svetovni prvak Nemčija in zmagovalci šestih celinskih tekmovanj –Portugalska (prvak Evrope), Čile (prvak Južne Amerike), Mehika (prvak Severne in Srednje Amerike ter Karibov), Avstralija (prvak Azije), Nova Zelandija (prvak Oceanije) in Kamerun (prvak Afrike).



Löw: Na takem tunirju smo dobili Schweinsteigerja in Podolskega

Löw razume razočaranje mnogih, a pravi, da ni imel izbire. "Nekateri nogometaši, ki so odigrali veliko tekem, so na neki točki prišli do limita. Razumem gostitelje Ruse, toda vse naše zvezdnike bodo videli prihodnje leto. Cilj tega turnirja ni rezultat, ampak razvoj igralcev. Morda bomo želi sadove že naslednje leto, morda čez tri leta," je povedal Löw in ob tem omenil Bastiana Schweinsteigerja in Lukasa Podolskega, ki sta prišla v ospredje prav prek Pokala konfederacij leta 2005.

Lovorika bi bila dokaz, da je Portugalska najboljša na svetu

Prav nobene utrujenosti pa ne pozna Cristiano Ronaldo, odločen svojo zbirko obogatiti z lovoriko, ki je še nima. Portugalci prihajajo v najmočnejši postavi. Trener Fernando Santos ne skriva, da je cilj osvojiti naslov, ki bi bil po njegovem mnenju hkrati dokaz, da je Portugalska najboljša reprezentanca na svetu. Ronaldo bo rusko generalko za svetovno prvenstvo izkoristil tudi v marketniške namene, saj bo zato nastopil tudi s popolnoma novimi nogometnimi čevlji.

Čilenci s Sanchezom in Vidalom

Izjemno močni bodo tudi prvaki Južne Amerike Čilenci, ki jih bosta vodila Alexis Sanchez in Arturo Vidal. Igralec Arsenala Sanchez je spet v središču prestopne sage – zanj se potegujeta Manchester City in Bayern – a sam pravi, da razmišlja le o turnirju v Rusiji. Prav tako Vidal: "Seveda so potovanja naporna, toda komaj čakam, da zaigram za reprezentanco v Rusiji. To bo mejnik za Čile, ki bo na Pokalu konfederacij nastopil prvič." Čilenci bodo imeli bučno podporo s tribun, saj si je vstopnice za ogled njihovih tekem že zagotovilo 8.000 navijačev iz Južne Amerike.

Rusi edini z igralci izključno iz domače lige

Gostitelji Rusi so imenovali neizkušeno ekipo. Na eni strani so razlog poškodbe, na drugi strani pa bo skušal selektor Stanislav Čerčesov zamenjati stare igralce z mladimi talenti. Od lanske ekipe, ki je doživela potop na evropskem prvenstvu, je ostalo le devet nogometašev. Od 23 jih je 14 za reprezentanco odigralo deset tekem ali manj. Le Rusija bo imela na Pokalu konfederacij reprezentanco sestavljeno izključno iz nogometašev, ki igrajo v domačem prvenstvu.

Iz vsake skupine napredujeta po dve ekipi

V skupini A bodo igrale Rusija, Portugalska, Mehika in Nova Zelandija, v skupini B pa Nemčija, Čile, Kamerun in Avstralije. Iz vsake skupine se v polfinale uvrstita po dve ekipi.

Prenosi tudi na MMC-ju

Turnir se bo začel v soboto ob 17. uri v St. Peterburgu z obračunom med Rusijo in Novo Zelandijo. Vse tekme boste lahko v neposrednem prenosu spremljali na TV SLO 2 in MMC-ju.

Negotova prihodnost turnirja

Poletni termin v nobenem primeru ne bo ostal za prihodnji pokal konfederacij leta 2021, saj bo SP 2022 v Katarju v novembru in decembru. Tudi predsednik Fife Gianni Infantino je ob žrebu skupin v Kazanu dejal, da Fifa proučuje prihodnost tega turnirja. Ta ima na splošno veliko število kritikov, med drugim je predsednik nemške nogometne zveze Reinhard Grindel dejal, da je to tekmovanje zastarelo.

Rusija si želi predvsem pokazati, da je kot država pripravljena na SP 2018, predsednik ruske nogometne zveze Vitalij Mutko pa je poudaril, da je Pokal konfederacij najpomembnejše športno tekmovanje leta 2017. A vesti iz Rusije pravijo vse prej kot to. Poročajo namreč o slabi prodaji vstopnic (čeprav prireditelji pravijo, da so jih prodali 70 odstotkov) in varnostnih skrbeh. Težave so bile tudi s stadionom v Sankt Peterburgu, ki so ga po zamudah pri gradnji nedavno odprli.

SKUPINA A



1. krog, sobota, 17. junija, ob 17.00:

RUSIJA - NOVA ZELANDIJA (St. Peterburg)

Nedelja, 18. junija, ob 17.00:

PORTUGALSKA - MEHIKA (Kazan)



2. krog, sreda, 21. junija, ob 17.00:

RUSIJA - PORTUGALSKA (Moskva)

Ob 20.00:

MEHIKA - NOVA ZELANDIJA (Soči)



3. krog, sobota, 24. junija, ob 17.00:

MEHIKA - RUSIJA (Kazan)

NOVA ZELANDIJA - PORTUGALSKA (St. Peterburg)

SKUPINA B



1. krog, nedelja, 18. junija, ob 20.00:

KAMERUN - ČILE (Moskva)

Ponedeljek, 19. junija, ob 17.00:

AVSTRALIJA - NEMČIJA (Soči)



2. krog, četrtek, 22. junija, ob 17.00:

KAMERUN - AVSTRALIJA (St. Peterburg)

Ob 20.00:

NEMČIJA - ČILE (Kazan)



3. krog, nedelja, 25. junija, ob 17.00:

NEMČIJA - KAMERUN (Soči)

ČILE - AVSTRALIJA (Moskva)

POLFINALE

Sreda, 28. junija, ob 20.00:

A1 - B2 (Kazan)



Četrtek, 29. junija, ob 20.00:

B1 - A2 (Soči)



FINALE, nedelja, 2. julija, ob 20.00

(St. Peterburg)



TEKMA ZA TRETJE MESTO

nedelja, 2. julija, ob 14.00 (Moskva)



NEMČIJA

Vratarji: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Marc-Andre Ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (PSG)

Branilci: Matthias Ginter (Borussia Dortmund), Jonas Hector (Köln), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern), Shkodran Mustafi (Arsenal), Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin), Antonio Rudiger (Roma), Niklas Sule (Hoffenheim)

Vezisti: Julian Draxler (PSG), Leon Goretzka (Schalke), Kerem Demirbay (Hoffenheim), Lars Stindl (Borussia Monchengladbach), Emre Can (Liverpool), Amin Younes (Ajax), Leroy Sane (Manchester City), Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Sebastian Rudy (Hoffenheim), Diego Demme (Leipzig),

Napadalca: Sandro Wagner (Hoffenheim), Timo Werner (Leipzig)

PORTUGALSKA

Vratarji: Rui Patricio (Sporting), Beto (Sporting), Jose Sa (Porto)

Branilci: Nelson Semedo (Benfica), Cedric Soares (Southampton), Pepe (Real Madrid), Bruno Alves (Cagliari), Luis Neto (Zenit), Jose Fonte (Southampton), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Eliseu (Benfica)

Vezisti: William Carvalho (Sporting), Danilo (Porto), Joao Moutinho (Monaco), Pizzi (Benfica), Andre Gomes (Barcelona), Adrien Silva (Sporting), Bernardo Silva (Monaco)

Napadalci: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Ricardo Quaresma (Bešiktas), Gelson Martins (Sporting), Andre Silva (Porto), Nani (Valencia)

ČILE

Vratarji: Claudio Bravo (Manchester City), Christopher Toselli (Universidad Catolica), Johnny Herrera (Universidad de Chile)

Branilci: Eugenio Mena (Sport Recife), Enzo Roco (Cruz Azul), Mauricio Isla (Cagliari), Paulo Diaz (San Lorenzo), Jean Beausejour (Universidad de Chile), Gary Medel (Inter), Gonzalo Jara (Universidad de Chile)

Vezisti: Francisco Silva (Cruz Azul), Jose Fuenzalida (Universidad Catolica), Arturo Vidal (Bayern), Pablo Hernandez (Celta Vigo), Felipe Gutierrez (Internacional), Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen), Marcelo Diaz (Celta Vigo)

Napadalci: Alexis Sanchez (Arsenal), Angelo Sagal (Huachipato), Eduardo Vargas (Tigres UANL), Martin Rodriguez (Cruz Azul), Leonardo Valencia (Palestino), Edson Punch (Necaxa)

Zmagovalci Pokala konfederacij:

1992: Argentina

1995: Danska

1997: Brazilija

1999: Mehika

2001: Francija

2003: Francija

2005: Brazilija

2009: Brazilija

2013: Brazilija

Robi Kaurin