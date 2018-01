Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ciro Immobile je zabil kar štiri gole. Foto: EPA Leonardo Bonucci je zabil prvi gol v dresu Milana. Foto: EPA Atalanta je Romi zadala četrti poraz (2:1), rimski klub zdaj za vodilnim Napolijem zaostaja 12 točk. Foto: EPA Dodaj v

Nezaustavljivi Immobile - štirje goli za novo zmago Lazia

Napoli jesenski prvak

6. januar 2018 ob 18:17,

zadnji poseg: 6. januar 2018 ob 20:00

Rim - MMC RTV SLO

Napoli je z zmago nad Verono z 2:0 prvi del sezone v Serii A sklenil na vrhu. Na vrhu strelcev se je s štirimi zadetimi goli na tekmi Lazia proti Spalu utrdil Ciro Immobile.

27-letni Immobile je prvi strelec Serie A po prvem delu z doseženimi 20 goli (na 19 tekmah). Kar štiri jih je dosegel proti Spalu.

Tekma je bila odločena že v prvem polčasu, ki ga je Lazio dobil s prednostjo dveh golov (2:4). Hitro po vrnitvi pa je Immobile še enkrat zatresel mrežo in s tem je v 51. minuti postavil končni izid (2:5).

Pri prvih dveh golih sta mu odlično podajala Luis Alberto in Sergej Milinković-Savić. Tretji gol je Ciro zabil z glavo, pri zadnjem pa je prišel do odbitka v kazenskem prostoru, ki ga je poslal v spodnji levi kot. Lazio je sicer povedel že v 5. minuti prek Luisa Alberta, ki je preigral obrambo Spala, žogo je brez težav spravil v mrežo nasprotnika. "Hvala soigralcem za čudovite podaje, še nikoli v karieri nisem zabil štirih golov (na eni tekmi, op. a.)," je bil po tekmi vesel Immobile, ki je v sanjski formi, k temu pa po njegovih besedah pripomore odlično vzdušje v ekipi. Pri Spalu je dvakrat zadel Mirco Antenucci, enkrat z 11-m.

Trener Lazia Simone Inzaghi je tako lahko zadovoljen s predstavo svojih varovancev, nasmeh na obraz pa se je vrnil še enemu nekdanjemu nogometašu, ki je danes trener Milana, Gennaru Gattusu. Ta je po zmagi nad Crotonejem z 1:0, en gol so razveljavili s pomočjo videosodnika, povedal, da so njegovi fantje odigrali odlično 70 minut, verjame pa, da je ekipa na dobri poti in da so slabi časi Milana minili. To je druga zmaga za Milano, odkar je na trenerski stolček sedel Gattuso. Edini gol na tekmi je zabil Leonardo Bonucci, svojega prvega v dresu milanske ekipe.

Druge zaporedne zmage pa se veseli Benevento. S 3:0 je odpravil Sampdorio. Junak Beneventa, ki igra prvo sezono v najelitnejšem razredu italijanskega nogometa, je bil znova Massimo Coda, pred leti član Gorice. Zabil je dva gola.

ITALIJANSKO PRVENSTVO, 20. KROG

TORINO - BOLOGNA 3:0 (1:0)

De Silvestri 39., Niang 53., Falque 85.

Pulgarju (Bologna) je vratar v 50. minuti ubranil 11-m.

MILAN - CROTONE 1:0 (0:0)

Bonucci 54.

Kotnik (Crotone) ni bil v postavi.

GENOA - SASSUOLO 1:0 (0:0)

Galabinov 80.

NAPOLI - VERONA 2:0 (0:0)

Koulibaly 65., Callejon 78.

SPAL - LAZIO 2:5 (2:4)

Antenucci 8./11-m, 31.; Alberto 5., Immobile 19., 26., 41., 51.

BENEVENTO - SAMPDORIA 3:2 (0:1)

Coda 69., 84., Brignola 91.; Caprari 45., Kownacki 94.

RK: Sala 83./Sampdoria

Belec (Benevento) je branil vso tekmo.

CHIEVO - UDINESE 1:1 (1:1)

Radovanović 9.; Tomović 41./ag

Birsa je igral do 90. minute, Cesar (oba Chievo) je sedel na klopi.

FIORENTINA - INTER 1:1 (0:0)

Simeone 91.; Icardi 55.

Handanović (Inter) je branil vso tekmo.

ROMA - ATALANTA 1:2 (0:2)

Džeko 56.; Cornelius 14., De Roon 19.

RK: De Roon 45./Atalanta

Iličić je igral do 46. minute, Kurtić (oba Atalanta) je bil na klopi.

Ob 20.45:

CAGLIARI - JUVENTUS

Lestvica:

NAPOLI 20 16 3 1 44:13 51 JUVENTUS 19 15 2 2 48:15 47 INTER 20 12 6 2 35:15 42 LAZIO 19 12 4 3 48:24 40 ROMA 19 12 3 4 30:14 39 SAMPDORIA 19 9 3 7 36:29 30 ATALANTA 20 8 6 6 31:26 30 FIORENTINA 20 7 7 6 29:21 28 UDINESE 19 9 1 9 33:27 28 TORINO 20 6 10 4 28:27 28 MILAN 20 8 4 8 25:27 28 BOLOGNA 20 7 3 10 23:30 24 CHIEVO 20 5 7 8 20:32 22 GENOA 20 5 6 9 16:22 21 SASSUOLO 20 6 3 11 13:30 21 CAGLIARI 19 6 2 11 18:30 20 SPAL 20 3 6 11 21:38 15 CROTONE 20 4 3 13 13:38 15 HELLAS VERONA 20 3 4 13 18:41 13 BENEVENTO 20 2 1 17 13:43 7

D. S.