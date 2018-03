Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Nemški nogometaš Amin Younes je za Ajax od leta 2015 do danes zbral 96 nastopov, na katerih se je 17-krat vpisal med strelce. Foto: Reuters Dodaj v

Ni želel vstopiti v igro, zdaj postavljen na hladno

Nogometaš suspendiran do konca sezone

27. marec 2018 ob 11:36

Amsterdam - MMC RTV SLO, STA

Ajax je podaljšal kazen nemškemu vezistu Aminu Younesu in ga suspendiral kar do konca sezone, so zapisali na spletni strani nizozemskega kluba.

24-letnik si je sprva prislužil 14-dnevni suspenz, ker ni želel vstopiti v igro kot menjava na tekmi proti Heerenveenu, zdaj pa nanj ne računajo več.

Younes je vse od začetka kazni treniral z rezervno ekipo, po sestanku trenerja Erika ten Haga in klubskega direktorja Marca Overmarsa pa je jasno, da pri Ajaxu na nemškega reprezentanta, ki je elfu lani pomagal osvojiti Pokal konfederacij, ne računajo več za preostalih šest krogov prvenstva. Pogodba mu namreč poteče poleti.

Naslednja postaja: Neapelj?

Že januarja so Younesa povezovali s prestopom k Napoliju, a se je iz osebnih razlogov odločil ostati v Amsterdamu. Za zdaj še ni jasno, ali bo kariero res nadaljeval v Neaplju. Younes je sicer z nemško reprezentanco lani osvojil generalko za svetovno prvenstvo, vendar najverjetneje ne bo dobil povabila selektorja Joachima Löwa za nastop v Rusiji. Izpustil je tudi zadnji dve prijateljski tekmi proti Španiji in Braziliji.

