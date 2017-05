Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! V srbskem prvenstvu se nadaljuje prevlada Partizana in Crvene zvezde (nobena druga ekipa še ni bila prvak), v zadnji sezoni pa je bil uspešnejši Partizan. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nikolić Partizan popeljal do naslova srbskega prvaka

Video: Navijaška baklada ob visoki zmagi nad Mladostjo

22. maj 2017 ob 17:06

Beograd - MMC RTV SLO

Nogometaši Partizana so sedemindvajsetič državni prvaki. V zadnjem krogu so pred 27 tisoč gledalci s 5:0 premagali Mladost in zadržali tri točke prednosti pred Crveno zvezdo.

Partizan, ki ga vodi nekdanji trener Olimpije Marko Nikolić, je bil v srbskem prvenstvu kar 31 tekem brez poraza, serijo pa je začel 27. avgusta z zmago nad Radom (4:0). V tem nizu je Crveno zvezdo dvakrat premagal, enkrat pa igral neodločeno.

"Če bi mi nekdo po slabem začetku sezone rekel, da bomo osvojili naslov, ne bi verjel, a smo imeli sijajno serijo in zasluženo osvojili naslov," je povedal 39-letni kapetan Saša Ilić.

Navijači so bučno proslavili naslov (že sedemindvajseti, če štejemo še Jugoslavijo, sicer pa osmi naslov v Srbiji), na štadionu so uprizorili baklado (video spodaj).

Pri Crveni zvezdi so dan po koncu prvenstvu v sporočilu za javnost za naslov sarkastično čestitali Nogometni zvezi Srbije, saj so prepričani, da je bilo prvenstvo neregularno, največ ostrih puščic pa so usmeril v predsednika Slavišo Kokeza.

Iz srbske Superlige sta izpadla Metalac in Novi Pazar, nova člana elite pa sta Mačva in Zemun.

Vsi prvaki v prvenstvu Srbije:

2007 Crvena zvezda

2008 Partizan

2009 Partizan

2010 Partizan

2011 Partizan

2012 Partizan

2013 Partizan

2014 Crvena zvezda

2015 Partizan

2016 Crvena zvezda

2017 Partizan

T. O.