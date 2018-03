Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Ryan Babel je z glavo povišal na 2:0. Foto: Reuters Cristiano Ronaldo ni imel svojega večera v Ženevi. Foto: Reuters Dodaj v

Nizozemci že do odmora nadigrali Portugalce

Cancelo izključen po uri igre

26. marec 2018 ob 23:19

Ženeva - MMC RTV SLO

Nogometaši Portugalske so na prijateljski tekmi v Ženevi doživeli pravi polom. Nizozemci, ki jih ne bo na svetovnem prvenstvu v Rusiji, so jih odpravili kar s 3:0. Vse zadetke so dosegli že v prvem polčasu.

Zvezdnik Cristiano Ronaldo je prvič na zadnjih desetih tekmah na klubski ali reprezentančni ravni ostal brez doseženega gola.

Precej bolj učinkoviti so bili Nizozemci, ki jih je prvič vodil novi selektor Ronald Koeman. Memphis Depay je zadel v 11. minuti, ko je s petih metrov zabil žogo v mrežo po natančni podaji Ronnyja van de Beeka z desne strani. Ryan Babel je povišal vodstvo z glavo v 32. minuti. Končni izid je postavil Virgil van Dijk, ki je v sodnikovem dodatku prvega dela z volejem z desno nogo stresel malo mrežico z desetih metrov.

Delo v drugem polčasu so jim olajšali tudi Portugalci, saj je Joao Cancelo v 61. minuti dobil prejel drugi rumeni karton. V 68. minuti je kapetan Ronaldo zapustil zelenico, vstopil je Joao Moutinho.

Ponedeljkove prijateljske tekme:

PORTUGALSKA - NIZOZEMSKA 0:3 (0:3)

Depay 11., Babel 32., van Dijk 45.

RK: Cancelo 61./Portugalska

Portugalska: Lopes, Joao Cancelo, Jose Fonte, Rolando (46./Neto), Mario Rui, Bruno Fernandes (79./Joao Mario), Adrien Silva (47./Goncalo Guedes), Manuel Fernandes, Andre Gomes (46./Andre Silva), Quaresma (55./Gelson Martins), Ronaldo (68./Joao Moutinho).

Nizozemska: Cillessen, Tete (78./Til), de Ligt (84./Fosu Mensah), van Dijk, Ake, Vilhena (67./de Vrij), van de Beek, Pröpper, Wijnaldum (68./de Roon), Depay (78./Kluivert), Babel (84./Berguis).

Sodnik: Ruddy Buquet (Francija)



KITAJSKA - ČEŠKA 1:4 (1:0)

Fan 5.; Kalaš 58., Schick 59., Krmenčik 62., Kaderabek 78.

WALES - URUGVAJ 0:1 (0:0)

Cavani 49.

BOLGARIJA - KAZAHSTAN 2:1 (1:0)

Popov 23./11-m, Bodurov 94.; Tungišbajev 55.

FINSKA - MALTA 5:0 (3:0)

Pukki 13., 27., Taimi 23., Jensen 85., Soiri 88.

ALBANIJA - NORVEŠKA 0:1 (0:0)

Rosted 71.

A. G.