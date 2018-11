Norveška favorit, a upanje umira zadnje

Tekma se bo začela ob 20.45, studijski del na TV SLO 2 že ob 20. uri

16. november 2018 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Močno zdesetkana slovenska nogometna reprezentanca pod vodstvom začasnega selektorja Igorja Bendejčiča bo nocoj v boju za obstanek v skupini C Lige narodov v Stožicah gostila Norveško.

Favoriti na stavnicah so Skandinavci, ki skupaj z Bolgarijo bijejo hud boj za zmago v skupini. Ta prinaša napredovanje v končnico, ki bo izluščila enega potnika za evropsko prvenstvo leta 2020 iz lige C.

Sloveniji grozi selitev v ligo D, najslabši kakovostni rang tekmovanja v Evropi. Slovenci, ki so še brez zmage, niso več odvisni od sebe. Na tekmah proti Norveški in v ponedeljek proti Bolgariji morajo osvojiti vsaj 4 točke, saj za razvrstitev v skupini v primeru enakega števila točk odločajo medsebojni izidi. Tu je Ciper boljši. To pomeni, da mora sočasno s slovenskima tekmama Ciper na domačih tleh izgubiti tako z Bolgari kot Norvežani. Že če Ciprčani na dveh domačih tekmah osvojijo zgolj točko, morajo Slovenci tekmo dobiti tako v Ljubljani kot Sofiji.

Slovenija brez pol ekipe

Naloga je še težja, saj je Slovenija zelo oslabljena. Jan Oblak se ne odziva pozivom, Kevin Kampl se je nepričakovano upokojil. Josip Iličić je na prejšnji tekmi dobil rdeči karton in ga proti Norvežanom ne bo. Poškodovani so Rene Krhin, Bojan Jokić, Nemanja Mitrović, Tim Matavž in Jasmin Kurtić.

Turbulentno obdobje je odneslo Tomaža Kavčiča in reprezentanco bo novembra vodil Benedejčič, ki je optimist. "Naredili smo vse, kar se je dalo, upamo na najboljše. Moramo igrati organizirano v obrambi in napadu, pustiti srce na igrišču in zadovoljiti občinstvo, za katerega upam, da bo prišlo podpret našo reprezentanco," pravi Benedejčič. Kapetanski trak bo v odsotnosti Jokića in Iličića nosil Benjamin Verbič.

Norvežani, ki bodo igrali brez svojega najboljšega strelca Joshue Kinga, so v osmih medsebojnih srečanjih zmagali šestkrat, Slovenci le enkrat.

Tekma se bo začela ob 20.45 z neposrednim prenosom na TV SLO 2 in MMC-ju. Studijski del se bo začel ob 20.00.

LIGA NARODOV, LIGA C, skupina 3

Petek ob 20.45:

SLOVENIJA - NORVEŠKA

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

Verjetni postavi:



Slovenija: Belec, Skubic, Al. Struna, Mevlja, An. Struna, Bijol, Štulac, Verbič, Zajc, Črnigoj, Šporar.



Norveška: Jarstein, Elabdellaoui, Nordtveit, Rosted, Aleesami, Johansen, Henriksen, Berge, M. Elyounoussi, Johnsen, Kamara.



Sodnik: Ruddy Buquet (Francija)

CIPER - BOLGARIJA

Ponedeljek ob 20.45:

BOLGARIJA - SLOVENIJA

(prenos na TV SLO 2 in MMC-ju)

CIPER - NORVEŠKA

Lestvica:

NORVEŠKA 4 3 0 1 4:1 9 BOLGARIJA 4 3 0 1 5:3 9 CIPER 4 1 1 2 4:6 4 SLOVENIJA 4 0 1 3 3:6 1

