Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marco Asensio in Isco se veselita po drugem zadetku Reala. Foto: Reuters Nogometašem Malage dvigovanje rok ob strelu Gerarda Deulofeuja s peto v 2. minuti ni pomagalo. Sodnik je zadetek priznal. Foto: Reuters Kevin Gameiro je zadel za tri točke Atletica na gostovanju v Vigu. Foto: Reuters Dodaj v

Nov polom Seville - Valencia drži korak z Barco in Realom

Atletico prekinil niz štirih tekem brez zmage

22. oktober 2017 ob 23:50

Madrid,Barcelona - MMC RTV SLO

Nogometaši Reala so na zadnji tekmi 9. kroga španskega prvenstva s 3:0 premagali Eibar in zadržali pet točk zaostanka za Barcelono, ki je bila že v soboto z 2:0 boljša od zadnjeuvrščene Malage.

Prvo ime tekme v Madridu je bil Marco Asensio, ki je dobil prednost pred Karimom Benzemajem. V 18. minuti je bil s predložkom najprej zaslužen za avtogol gostov, deset minut pozneje je po predložku Isca iz voleja sam povišal na 2:0, končni izid pa je v 82. minuti z nizkim strelom v oddaljenejši kot postavil rezervist Marcelo.

Atletico Madrid je z golom Kevina Gameira iz bližine v 28. minuti z 0:1 slavil v Vigu pri Celti. Po kotu se je žoga srečno odbila do njega in poslal jo je v mrežo. Gostitelji so igrali dobro, a niso uspeli prebiti Atleticove obrambe. Najbližje je bil Iago Aspas, ki je s prostega strela stresel prečko. Jan Oblak in soigralci so se po štirih tekmah brez zmage v vseh tekmovanjih le veselili treh točk.

Suarez še naprej neučinkovit

Barcelona je proti Malagi povedla že v 2. minuti, ko je s peto zadel Gerard Deulofeu, a bi sodnik že pred podajo Lucasa Digneja z leve strani moral dosoditi, da mu je žoga ušla čez golavt črto. V nadaljevanju ni bilo večjih razburljivosti vse do 56. minute, ko je na 2:0 povišal kapetan Andres Iniesta po podaji Lionela Messija. Veliko priložnost za zadetek je zapravil Luis Suarez, ki tako ostaja le pri treh golih v tej sezoni.

Drugouvrščena Valencia je niz neporaženosti nadaljevala z visoko zmago s 4:0 nad Sevillo, ki je po torkovem porazu v Ligi prvakov v Moskvi proti Spartaku (5:1) doživela nov polom.

9. krog:

LEVANTE - GETAFE 1:1 (0:0)

Morales 62.; Fajr 59.

BETIS - ALAVES 2:0 (1:0)

Sanabria 13., Alexis 75./ag

VALENCIA - SEVILLA 4:0 (1:0)

Guedes 43., 92., Zaza 51., Mina 85.

BARCELONA - MALAGA 2:0 (1:0)

Deulofeu 2., Iniesta 56.

VILLARREAL - LAS PALMAS 4:0 (0:0)

Bakambu 48., Gaspar 65., Navarro 67./ag, Sansone 94.

CELTA VIGO - ATLETICO MADRID 0:1 (0:0)

Gameiro 28.

LEGANES - ATHLETIC BILBAO 1:0 (0:0)

Beauvue 54.

REAL MADRID - EIBAR 3:0 (2:0)

Oliveira 18./ag, Asensio 28., Marcelo 82.



Ponedeljek ob 20.00:

REAL SOCIEDAD - ESPANYOL

Ob 21.00:

DEPORTIVO - GIRONA

Lestvica:

BARCELONA 9 8 1 0 26:3 25 VALENCIA 9 6 3 0 25:10 21 REAL MADRID 9 6 2 1 18:7 20 ATLETICO MADRID 9 5 4 0 14:5 19 LEGANES 9 5 2 2 8:3 17 VILLARREAL 9 5 1 3 15:10 16 REAL BETIS 9 5 1 3 19:17 16 SEVILLA 9 5 1 3 9:8 16 REAL SOCIEDAD 8 4 1 3 19:17 13 CELTA VIGO 9 3 2 4 18:14 11 ATHLETIC BILBAO 9 3 2 4 10:10 11 LEVANTE 9 2 5 2 9:11 11 GETAFE 9 2 3 4 11:10 9 ESPANYOL 8 2 3 3 7:11 9 DEPORTIVO 8 2 2 4 9:16 8 EIBAR 9 2 1 6 3:20 7 GIRONA 8 1 3 4 7:13 6 LAS PALMAS 9 2 0 7 7:22 6 ALAVES 9 1 0 8 3:14 3 MALAGA 9 0 1 8 4:20 1

M. R.