Nova prestižna zmaga Aleksandra Čeferina

Uefa in Eca na istem bregu

20. november 2018 ob 10:16

London - MMC RTV SLO

Evropske nogometne superlige ne bo, je odločno zatrdil predsednik Uefe Aleksander Čeferin in tako ekspresno prekinil ugibanja o novem tekmovanju, ki bi popolnoma spremenil podobo evropskega nogometa.

Večna tema o ligi, ki bi izven okrilja Uefe združila najboljše evropske klube in izrinila zdajšnjo Ligo prvakov, je znova privrela na dan ob objavi prvih izsledkov obsežnih datotek Footbal Leaksa. Na začetku meseca jih je objavil nemški Der Spiegel, ki vodi novinarski preiskovalni konzorcij.

Čeferin in Andrea Agnelli, predsednik združenja več kot 200 evropskih klubov (Eca), sta po skupnem sestanku sporočila, da Evropske superlige ne bo. "Gre za fikcijo oziroma nekakšno sanjarjenje," je povedal Čeferin. Predsednik Juventusa Agnelli je dodal: "Lahko potrdim, da nikoli nisem videl, nikoli govoril ali bil kakor koli udeležen v nastanku tega dokumenta. Popolnoma sodelujemo z Uefo in tako bo tudi v prihodnje."

Oba sta zatrdila, da bodo vodilni evropski klubi ostali pod okriljem Uefe in da načrtujeta spremembo podobe evropskega nogometa po letu 2024. "Imamo nekaj idej. Vse kar lahko rečem je, da Evropska superliga ne pride v poštev. Vsi klubi bodo imeli možnost, da nastopajo v vsakem evropskem tekmovanju," je povedal Čeferin.

Že aprila naj bi Uefa predstavila novo tekmovanje, ki bi potekalo ob Ligi prvakov in Evropski ligi. "Moramo ohraniti evropsko nogometno dediščino, a se zavedati tudi novih trgov. Moramo misliti na Poljsko, na države, kot so Turčija, Rusija. Navijači se morajo zavedati, da skušamo z novim produktom vključiti celotno Evropo," je povedal Agnelli.

Čeferin in Agnelli se bosta v Bruslju sestala tudi z evropskim komisarjem za šport Tiborjem Navracsicsem. "Hočemo pokazati, da je naša vizija prihodnosti nogometa podobna. Ni popolnoma enaka, saj med Uefo in Združenjem evropskih klubov včasih prihaja do nesoglasij, a trdno verjamemo v skupni evropski športni model. Prepričani smo, da gre lahko evropski nogomet naprej samo, če ostanemo skupaj, združeni," je zaključil Čeferin.

R. K.