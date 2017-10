Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Milivoje Novaković je nazadnje igral za Maribor. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

"Nova" še ni rekel zadnje besede: znova želi obleči dres Kölna

Za nemški klub je pripravljen zaigrati brezplačno

17. oktober 2017 ob 10:31

Köln - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji napadalec slovenske nogometne reprezentance Milivoje Novaković, ki je poleti sicer končal kariero, se je pripravljen vrniti na zelenice.

Nemški mediji poročajo, da je pripravljen svojemu nekdanjemu klubu Kölnu pomagati v boju za obstanek v elitni druščini nemškega nogometnega prvenstva Bundesligi. In to kar brezplačno.

"Vrnil bi se zastonj. Verjamem, da imam v nogah še deset golov. Dajte mi tri tedne, pa bom spet v tekmovalni formi. Pripravljen sem," je dejal 38-letni slovenski nogometaš za dnevnik Express.

Köln nosi v srcu

Novaković, ki je po koncu lanske sezone končal kariero, z namero po poročanju omenjenega časnika misli zelo resno. "Moje srce pripada Kölnu," je dejal 'Novagol', ki je za ta nemški klub igral med letoma 2006 in 2012 in je za Tonijem Polsterjem z 81 goli drugi najuspešnejši tuji strelec v klubski zgodovini. Pri Kölnu se za zdaj na njegovo ponudbo še niso odzvali. Res pa je, da so pred kratkim podpisali pogodbo z 39-letnim perujskim napadalcem Claudiom Pizarrom, ki prav tako po koncu prejšnje sezone ni več igral.

Novaković je nazadnje minulo sezono igral za Maribor, a pogodbe z njim ni podaljšal.

