Novaković postal tehnični vodja reprezentance

Prvi trening popoldne v Lescah

3. september 2018 ob 13:49,

zadnji poseg: 3. september 2018 ob 14:08

Bled - MMC RTV SLO

Nogometni reprezentanti so se pred uvodnima tekmama Lige narodov proti Bolgariji in Cipru zbrali na Bledu. Prišel je tudi Milivoje Novaković. Ne, ne vrača se na zelenice, ampak je postal tehnični vodja reprezetentance.

"Pogovori s selektorjem so trajali dlje časa. Našla sva skupni jezik. Selektor je želel, da sem zraven. S svojimi izkušnjami bom pomagal po najboljših močeh. Upam, da bomo dobro sodelovali. Bom nekakšna vez med selektorjem in igralci," je povedal Novaković.

Slovenski tabor je v zadnjih dneh zaznamovala predvsem precej skrivnostna odsotnost Jana Oblaka, o kateri je veliko špekulacij. Na Nogometni zvezi Slovenije so pred pogovori z igralci od novinarjev želeli, naj zaradi miru pred pomembnima tekmama nogometašem ne zastavljamo vprašanj o Oblaku, a temu vseeno niso mogli ubežati.



Vprašanje o vratarju Atletica je dobil tudi Novaković. "V tem trenutku se ni treba pogovarjati o Janu Oblaku. Nisem bil zraven pri tem, tako da ne vem, kaj se dogaja. Kot je povedal sam, počakajmo, kaj se bo zgodilo po tej reprezentančni akciji," je dejal drugi najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance.

Kapetan Bojan Jokić je dogajanje komentiral takole: "Jan je izjemen fant in profesionalec. On najbolje ve, ali ima zaradi poškodbe bolečine ali ne. Verjamem, da jih ima. Želimo si, da se čim prej pozdravi in vrne v reprezentanco, ker ga potrebujemo."

Že več mesecev se pojavljajo govorice, da Oblak pod Kavčičevim vodstvom še ni branil, ker naj bi bil nezadovoljen s tem, ker ni bil izbran za kapetana. "Mislim, da to ni razlog, zakaj ga ni tu. Kapetan je pač samo eden, v reprezentanci je bilo vedno tako," je dejal Jokić.

Prvi trening bodo reprezentanti ob 17.30 opravili v Lescah.

