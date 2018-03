Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.5 od 4 glasov Ocenite to novico! Selektor Tomaž Kavčič je neuspešno opravil debi na selektorski klopi članske reprezentance, popravni izpit pa bo imel v torek z Belorusijo. Foto: www.alesfevzer.com Če bi lahko izbiral tekmeca, bi izbral Portugalsko. Zaradi Cristiana Ronalda. Proti njemu nikoli nisem igral. Boštjan Cesar Boštjan Cesar bo proti Belorusiji igral prvih pet minut. Na novinarski konferenci je v šali povedal, da je Josipu Iličiću in soigralcem že naročil, naj bo v teh petih minutah čim več prekinitev, da bi se lahko Cesar še zadnjič vpisal med strelce za Slovenijo. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Cesar bi še igral za Slovenijo, a Kavčič se je odločil drugače

Selektor Kavčič nad Belorusijo z navezo Iličić - Birsa

26. marec 2018 ob 15:30,

zadnji poseg: 26. marec 2018 ob 15:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenska nogometna reprezentanca bo v torek v Stožicah odigrala prijateljsko tekmo z Belorusijo, na kateri se bo od reprezentance poslovil dolgoletni kapetan Boštjan Cesar.

35-letni steber obrambe, ki je za slovensko člansko izbrano vrsto odigral sto tekem, je na novinarski konferenci, na kateri je dobil besedo pred selektorjem Tomažem Kavčičem, razložil, zakaj končuje reprezentančno pot:

"Selektor mi je na zadnjem sestanku povedal, da se je tako odločil. Moja želja je bila, da še naprej igram za Slovenijo. Sprijaznil sem se s tem, življenje gre naprej. Od torka bom zvesti navijač slovenske reprezentance, vesel sem, da sem bil 15 let del nje," je povedal Cesar, ki bo v torek začel dvoboj v Stožicah in igral pet minut.

Tekma, ki mu bo najbolj ostala v spominu, je tista, ki je Sloveniji prinesla nastop na svetovnem prvenstvu 2010: "Proti Rusiji v Mariboru. Ta bo ostala v spominu za vse življenje." Katerega tekmeca bi izbral za slovo, če bi imel to možnost? "Če bi lahko izbiral tekmeca, bi izbral Portugalsko. Zaradi Cristiana Ronalda. Proti njemu nikoli nisem igral."

Cesar od leta 2010 igra za Chievo, kariere še ne namerava tako kmalu končati: "Rad bi ostal v nogometu in igral še nekaj let na tej ravni."

Tomaž Kavčič je v petek v Celovcu neposrečeno debitiral na selektorski klopi. Avstrija je bila boljša s 3:0, po tekmi pa je med slovenskimi navijači, ki so po slovesu Srečka Katanca upali na napredek v igri, več vprašanj kot odgovorov. Kaj je šlo narobe, kje so največje težave Slovenije po Kavčičevem mnenju? "Izgubili smo preveč drugih žog. Če gledamo statistiko, so imeli 25 protinapadov. Nismo bili ne v coni napada ne v coni branjenja. Vmes smo bili ves čas, nismo se branili, kot bi se morali, prav tako ne napadali. To je bil največji problem in to je treba popraviti."

Sistem igre bo drugačen, podrobnosti Kavčič sprva ni želel izdati, nato pa je le razkril del taktike: "Skupaj bom poskušal dati Birso in Iličića. Oba sta kvalitetna igralca, močna na žogi."

Po Kavčičevem mnenju tudi Rene Krhin in Kevin Kampl lahko igrata skupaj. Poleg vratarja Jana Oblaka v ekipi ne bo Tima Matavža, težave z roko ima Benjamin Verbič. Kevin Kampl je zadnja dva dneva malce prehlajen.

Še ocena Belorusije: "Trda ruska šola. So hitri, močni, stojijo v glavnem na svoji polovici in imajo hitre protinapade. Na to bo treba paziti."

Dvoboj med Slovenijo in Belorusijo se bo v Stožicah začel ob 20.15. Prenos bo na TV Slovenija 2 in na MMC-ju.

T. O.