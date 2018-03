Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 3 glasov Ocenite to novico! Jürgen Klopp in Jose Mourinho sta se doslej srečala osemkrat. Uspešnejši je Nemec. Foto: Reuters Mohamed Salah je trenutno eden najbolj vročih nogometašev na svetu. Foto: Reuters Dodaj v

Ob 13.30 v Angliji derbi vseh derbijev

Manchester United doma izgubil le enkrat

10. marec 2018 ob 09:48

Manchester - MMC RTV SLO

Več kot 120-letno rivalstvo med Manchester Unitedom in Liverpoolom se bo nadaljevalo v soboto ob 13.30 na Old Traffordu, kjer bo na sporedu že 170. ligaški derbi angleških velikanov.

Morda tokratni obračun glede na stanje na lestvici ne bo imel pridiha življenja ali smrti, toda največji angleški derbi je vedno stvar prestiža. Zgovorne so besede trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa: "To je največja tekma, kar si jo lahko predstavljam."

Manchster United ima na drugem mestu dve točki prednosti pred tretjeuvrščenim Liverpoolom. Oba krepko zaostajata za vodilnim Manchester Cityjem, na drugi strani pa se ne bojita, da se ne bi uvrstila v Ligo prvakov, v katero vodijo prva štiri mesta.

Nekaj dejstev pred velikim dvobojem. Na 170 ligaških medsebojnih ligaških obračunih je Manchester United zbral 67 zmag, Liverpool pa 55. Zadnji štirje dvoboji v vseh tekmovanjih so se končali z remijem.

Manchester United je v letošnji sezoni izgubil le enkrat (16 zmag, 2 remija), in sicer proti Manchester Cityju. Jose Mourinho je doslej proti Jürgenu Kloppu na osmih tekmah slavil le enkrat (3 porazi, 4 remiji). Manchester pa veliko pričakuje od Romela Lukakuja, ki je zadel na zadnjih štirih tekmah na Old Traffordu. Če bo uspešen tudi v soboto, bo to njegov 100. gol v premier ligi.

Liverpool je v najboljši formi v premier ligi, saj je na zadnjih 10 tekmah zbral 25 točk. Še več, na zadnjih 20 tekmah v angleškem prvenstvu so izgubili le enkrat. Redsi so na gostovanjih v tej sezoni zabili 34 golov. Toliko so jih v petih najmočnejših ligah dosegli le še nogometaši Lyona. Če je pri Manchestru vroč Lukaku, je to pri Liverpoolu vsekakor Mohamed Salah, ki je bil med strelci na zadnjih petih tekmah angleškega prvenstva.

Trenerja večjih težav z izostanki nimata. Pri Manchestru je vprašljiv nastop Martiala in Herrere, pri Liverpoolu pa Hendersona in Wynalduma.

ANGLEŠKO PRVENSTVO

30. KROG



Sobota ob 13.30:

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL

Ob 16.00:

EVERTON - BRIGHTON

HUDDERSFIELD - SWANSEA

NEWCASTLE - SOUTHAMPTON

WEST BROMWICH - LEICESTER

WEST HAM - BURNLEY

Ob 18.30:

CHELSEA - CRYSTAL PALACE



Nedelja ob 14.30:

ARSENAL - WATFORD

Ob 17.00:

BOURNEMOUTH - TOTTENHAM

Ponedeljek ob 21.00:

STOKE CITY - MANCHESTER CITY

Lestvica: MANCHESTER CITY 29 25 3 1 83:20 78 MANCHESTER UTD. 29 19 5 5 56:22 62 LIVERPOOL 29 17 9 3 67:32 60 TOTTENHAM 29 17 7 5 55:24 58 CHELSEA 29 16 5 8 50:26 53 ARSENAL 29 13 6 10 52:41 45 BURNLEY 29 10 10 9 24:26 40 LEICESTER 29 9 10 10 41:42 37 WATFORD 29 10 6 13 39:47 36 BRIGHTON 29 8 10 11 28:38 34 EVERTON 29 9 7 13 33:49 34 BOURNEMOUTH 29 8 9 12 34:44 33 SWANSEA 29 8 6 15 25:42 30 WEST HAM 29 7 9 13 36:54 30 HUDDERSFIELD 29 8 6 15 25:50 30 NEWCASTLE 29 7 8 14 27:40 29 SOUTHAMPTON 29 5 13 11 29:41 28 CRYSTAL PALACE 29 6 9 14 27:46 27 STOKE CITY 29 6 9 14 28:54 27 WEST BROMWICH 29 3 11 15 22:43 20

R. K.