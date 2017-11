Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Potem ko je Maribor včeraj v Krškem zmagal z 0:5, mora Olimpija premagati Ankaran Hrvatine, da bi ostala na vrhu lestvice Prve lige. Foto: BoBo Dodaj v

Ob 16.50: Olimpija - Ankaran Hrvatini

Olimpijo bi z zmago zadržala vodstvo na lestvici

5. november 2017 ob 16:43

Ljubljana - MMC RTV SLO

15. krog slovenskega nogometnega prvenstva se končuje s tekmo v Stožicah med Olimpijo in Ankaran Hrvatini. Dvoboj se bo začel ob 16.50.

Primorci so se v poletnem obračunu z Olimpijo že izkazali kot neugoden tekmec, saj so Ljubljančani odpor nasprotnika dokončno strli šele v izdihljajih dvoboja. Do 77. minute so Ankarančani držali še točko, nato pa je dvakrat udaril Issah Abass, ki se počasi vrača po poškodbi.

Prva liga Telekom Slovenije, 15. krog, danes ob 16.50:

OLIMPIJA - ANKARAN HRVATINI



KRŠKO - MARIBOR 0:5 (0:3)

1.500; Tavares 5., 11., 49., Rajčević 13., 82.



ALUMINIJ - DOMŽALE 0:1 (0:0)

200; Kirm 80.



GORICA - TRIGLAV 0:3 (0:0)

400; Tijanić 46., Poplatnik 80., 93.



CELJE - RUDAR 2:1 (2:0)

400; Dangubić 35., 38.; Junuzović 82.

T. O.