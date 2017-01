Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 3 glasov Ocenite to novico! Srečko Katanec je po tekmi s Savdsko Arabijo pohvalil svoje varovance za njihov trud. Foto: Reuters Sorodne novice Slovenski "prvoligaši" remizirali s Savdijci Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Ob 16. uri na TV SLO 2/MMC: Slovenija - Finska

Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju

13. januar 2017 ob 13:05

Abu Dabi - MMC RTV SLO

Ob 16. uri bo slovenska nogometna B-reprezentanca v Abu Dabiju začela še drugo prijateljsko tekmo. Tokrat ji bo nasproti stala Finska. Prenos na TV SLO 2 in MMC-ju.

Slovenska reprezentanca, sestavljena iz nogometašev iz najelitnejše slovenske nogometne lige, je na prvem prijateljskem obračunu remizirala s Savdsko Arabijo (0:0). Čeprav varovancem Srečka Katanca ni uspelo doseči zadetka, je bil slovenski selektor z razpletom zadovoljen.

"Fante moram pohvaliti. Trudili so se, oddelali stvari po svojih najboljših močeh. Lahko jim samo čestitam, saj je Savdska Arabija odigrala tekmo v najmočnejši postavi. Igra ni bila najbolj všečna, vendar bi lahko tudi mi v drugem polčasu dosegli kakšen zadetek, saj smo si priigrali dve lepi priložnosti. Fantom je lahko v čast, da so po počitnicah in brez pravih priprav prišli odigrat pravo tekmo in remizirati s Savdsko Arabijo, ki v tem delu Azije velja za odlično reprezentanco," je dejal 53-letni Ljubljančan.

Slovenija je s Finsko do zdaj odigrala dve srečanji, slasti zmage pa še ni okusila. 28. aprila 1999 se je tekma končala brez zmagovalca (1:1), 14. avgusta 2013 je bila Finska boljša z 2:0. Samirja Handanovića sta tedaj premagala Niklas Moisander v 35. in rezervist Kasper Hamalainen v 82. minuti.

Prijateljska tekma, Abu Dabi

Danes ob 16.00:

SLOVENIJA - FINSKA

M. L.