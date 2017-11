Ob 17.15 Olimpija - Maribor

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju

11. november 2017 ob 12:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

V četrtfinalu nogometnega Pokala Slovenije se bosta danes ob 17.15 v Stožicah pomerila Olimpija in Maribor. To je prvi izmed treh obračunov večnih tekmecev v novembru.

Povratna tekma bo 29. novembra, Ljubljančani in Mariborčani pa se bodo vmes (17. novembra) pomerili še v državnem prvenstvu.

Prenos današnje tekme bo na TV SLO 2 in MMC-ju. Aluminij, Gorica in Celje so se že uvrstili v polfinale.

Olimpija je brez Andreja Vombergarja, Maribor brez Martina Milca.

Pokal Slovenije, četrtfinale, prva tekma, sobota ob 17.15:

OLIMPIJA - MARIBOR



Verjetni postavi:

Olimpija: Ivačič, Štiglec, Bajrić, Zarifović, Apau, Čanađija, Tomić, Klinar, Alves, Kapun, Issah.

Maribor: Obradović, Viler, Šuler, Rajčević, Palčič, Vrhovec, Kabha, Bohar, Vršič, Pihler, Tavares.

