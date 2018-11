Ob 18.00: Prenos "ustoličenja" Matjaža Keka na položaj selektorja

V nedeljo žreb kvalifikacijskih skupin za Euro 2020

27. november 2018 ob 16:11

Ljubljana/Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO

Nogometna zveza Slovenije (NZS) bo danes na Brdu pri Kranju tudi uradno potrdila vrnitev Matjaža Keka na položaj selektorja nogometne reprezentance, kjer je že bil med januarjem 2007 in oktobrom 2011.

Ob 17.00 se bo na Brdu začelo zasedanje Izvršnega odbora NZS-ja, na katerem bodo predvidoma potrdili Keka za novega selektorja. Ob 18.00 naj bi nato sledila še prva novinarska konferenca Keka v novem mandatu.

Prva naloga za Keka bo udeležba na žrebu kvalifikacijskih skupin za evropsko prvenstvo leta 2020, ki bo v nedeljo, 2. decembra, v Dublinu.

Kek Slovenijo popeljal na svetovno prvenstvo

57-letni Mariborčan se je v prvem mandatu na klopi slovenske reprezentance izkazal, saj jo je popeljal na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki. Slovenci so na jugu črne celine po zmagi nad Alžirijo, remijem z ZDA in porazom z Anglijo za las ostali brez osmine finala. Nekaj mesecev pozneje, to je oktobra 2010, je Slovenija dosegla tudi najvišjo uvrstitev na Fifini lestvici – 15.

Uspešno delo na Reki

Kek je po slovesu s slovenske klopi za kratek čas vodil Al Itihad iz Savdske Arabije, nato pa se je za pet let (2013–18) preselil na klop Rijeke, ki jo je v sezoni 2016/17 popeljal do zgodovinskega prvega naslova hrvaškega prvaka. Kek in Rijeka sta se nato razšla oktobra letos po nekaj slabših izidih.

Kek je igralsko kariero začel v Železničarju, nato pa jo nadaljeval v Mariboru, Spittalu, GAK-u in za konec spet v štajerski prestolnici. Prav v rojstnem Mariboru je naredil tudi prve trenerske korake. Najprej kot pomočnik, nato pa med letoma 2002 in 2004 tudi kot glavni trener Maribora.

Novinarsko konferenco z Brda pri Kranju si boste lahko od 18.00 naprej ogledali v prenosu na spodnji povezavi.

A. V.