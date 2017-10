Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Lani septembra je Aleksander Čeferin postal predsednik Uefe. Foto: EPA

Ob 20.00 na TV SLO 2 pogovor z Aleksandrom Čeferinom

Ronaldo, Messi in Neymar za nogometaša leta

23. oktober 2017 ob 14:25

Ljubljana

Ob 20.00 si boste na TV SLO 2 lahko ogledali polurni intervju s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom.

S Čeferinom se je pogovarjal Anže Bašelj. Med drugim je predsednik Uefe dejal, da se zaradi moči, ki jo je dobil, ni nič spremenil: "Ljudje, ki me dobro poznajo, in tisti, ki so me spoznali šele tukaj, pravijo, da je ravno to moja največja moč – da se nisem v ničemer spremenil. In jaz se dejansko nisem spremenil. Celo nasprotno. Moje mnenje je, da višje kot prideš, bolj moraš biti skromen, ker višje kot si, bolj piha veter. In druga stvar – v trenutku, ko misliš, da si nedotakljiv, mislim, da si končal svojo pot."

"Veliko stvari moramo še narediti. Predvsem sem najbolj ponosen na to, da bi v tem trenutku, če bi šel na volitve, dobil praktično 100-odstotno podporo. To pomeni, da ljudje zaupajo vame, in to je po mojem veliko priznanje tudi Sloveniji kot majhni, manj znani državi, ki bi se morala zavedati, da lahko vodi velike stvari," je še povedal Čeferin.

Zatem boste v neposrednem prenosu lahko spremljali tudi prireditev, na kateri bo Fifa razglasila najboljšega nogometaša leta. Za nagrado se potegujejo Cristiano Ronaldo, Lionel Messi in Neymar. V Londonu bodo razglasili še najboljšega trenerja (kandidati so Massimiliano Allegri, Antonio Conte in Zinedine Zidane), najboljšega trenerja ženske ekipe (Nils Nielsen, Gerard Precheur ali Sarina Wiegman), najboljšo nogometašico (Deyna Castellanos, Carli Lloyd ali Lieke Martens), najboljšega vratarja (Gianluigi Buffon, Keylor Navas ali Manuel Neuers). Podelili bodo tudi nagrado Ferenca Puskasa za najlepši gol (Deyna Castellanos, Olivier Giroud ali Oscarine Masuluke) in navijaško nagrado, za katero so v igri privrženci dortmundske Borussie, Celtica in Köbenhavna.

VIDEO Čeferin: Moja največja moč je, da se nisem spremenil

T. J.