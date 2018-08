Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je lahko Janu Oblaku spet čestital za mednarodno lovoriko. Foto: Reuters Oblak je bil med bolje ocenjenimi igralci Atletica. Foto: Reuters Diego Simeone, ki je zaradi kazni iz prejšnje sezone tekmo spremljal s tribune, je bil lahko zelo zadovoljen s predstavo svoje ekipe. Foto: Reuters Sorodne novice Saul z imenitnim volejem v podaljšku Atleticu tlakoval pot do superpokala Dodaj v

Oblaku in Atleticu lepo zadoščenje, Real skromno v novo ero

Nepopustljivi Atletico dočakal svoj trenutek

16. avgust 2018 ob 09:16

Talin - MMC RTV SLO

Spektakularen superpokal v Talinu je Janu Oblaku prinesel drugo evropsko lovoriko v treh mesecih, navijačem Reala pa skrbi, da po slovesu Ronalda in Zidana najbrž nič več ne bo tako, kot je bilo.

Jan Oblak je dobro opravil svoje delo, ob zmagi Atletica nad Realom s 4:2 ni bil krivec za prejeta zadetka, v prvem polčasu je vrhunsko ustavil poskus Asensia. Postal je prvi slovenski nogometaš, ki je osvojil evropski superpokal, tradicionalen uvod v sezono, v katerem se pomerita zmagovalec Lige prvakov in zmagovalec Evropske lige. Oblak, ki je z Atleticom 16. maja zmagal v Evropski ligi, je postal tudi prvi Slovenec z dvema evropskima lovorikama. Srečko Katanec je, potem ko je leta 1990 s Sampdorio osvojil Pokal pokalnih zmagovalcev, pozneje v superpokalu izgubil z Milanom.

Real je bil vrsto let nočna mora

Za Atletico je bila zmaga še posebej sladka. Premagati slovitega mestnega tekmeca je vedno nekaj posebnega, po nizu finalnih porazov še posebej. Real je namreč "atlete" ugnal v finalu Lige prvakov v letih 2014 in 2016, v letih 2015 in 2017 pa jih je (že na zgodnejši stopnji) izločil iz tekmovanja. "Res smo si želeli, da v finalu evropskega tekmovanja premagamo Real. Tekma je bila spektakularna, moštvena igra se nam je obrestovala. Odličen štart v sezono," je povedal Koke, ki je v podaljšku z golom za 4:2 (104. minuta) potrdil uspeh Atletica, ki bo špansko prvenstvo začel v ponedeljek s tekmo v Valencii.

Lemar pustil odličen vtis

Atletico je, poleg učinkovitosti, spet pokazal nepopustljivost, obrnil je potek tekme (zaostajal je z 1:2) in bil zbran do konca. "Težko smo čakali ta trenutek. Mislim, da Real od leta 2000 ni izgubil v mednarodnem finalu. Vsi v klubu delamo za takšne uspehe," je povedal trener Diego Simeone, ki je zadel z menjavami: "Dale so nam dodatno moč, po izenačenju je moštvo samo še raslo." Med številnimi novimi okrepitvami kluba sta od prve minute igrala Thomas Lemar in Rodri. Predvsem francoski vezist Lemar (prišel je iz Monaca) je pustil odličen vtis. Igralec tekme je bil z dvema zadetkoma Diego Costa, mož odločitve pa Saul Niguez z izjemnim volejem v 98. minuti.

Odsotnost Ronalda se še kako pozna

Real po odhodu Cristiana Ronalda in trenerja Zinedina Zidana ni več isti. Če je za obdobje Zidana veljalo, da je Real osvajal lovorike kljub včasih neprepričljivim predstavam, je bilo včeraj nekako obratno. Pri vodstvu z 2:1 in priložnostih za nov zadetek bi redko kdo pomislil, da Realu na koncu ne bo uspelo. Trener Julen Lopetegui je moral v 76. minuti zaradi poškodbe zamenjati Casemira, Real pa je izgubil stabilnost v zvezni vrsti. Štiri minute pozneje je Atletico izenačil in v podaljšku strl kraljevi klub. Branilci se očitno niso izkazali, Varane in Marcelo sta bila najslabše ocenjena. Sergio Ramos je v 22. minuti za grob štart nad Costo dobil le rumeni karton. Napadalci Gareth Bale, Marco Asensio in Karim Benzema premorejo veliko talenta, a vendar ne toliko kakovosti kot Ronaldo, ki je poleti zapustil klub.

Navas za zdaj še številka ena

Poletni prestopni rok sicer še ni končan, a Real do zdaj ni bil prav dejaven. Prišli so le branilec Alvaro Odriozola, vratar Thibaut Courtois in brazilski najstnik Vinicius Jr. Courtois včeraj še ni branil, prednost je dobil Keylor Navas, ki ni blestel. Julen Lopetegui pravi, da ta tekma ne bo spremenila politike kluba v prestopnem roku. Izpostavil je, da so tekmeci zasluženo zmagali: "V finalih zmagujejo ekipe, ki izkoristijo svoje priložnosti in zato si je Atletico zaslužil zmago. Večji del tekme smo bili boljši, žal pa tega nismo unovčili. V prvem delu podaljška smo imeli nadzor nad igro in smo si ustvarili več priložnosti. Po prejetem zadetku (v 98. minuti) nismo več igrali v svojem slogu."

