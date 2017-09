Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 9 glasov Ocenite to novico! Josip Iličić je bil daleč najbolje ocenjeni nogometaš na sredini tekmi Atalanta - Crotone. Foto: EPA Ne vem, ali sem kaj spremenil v primerjavi s prejšnjo sezono. Morda to, da sem pred letošnjim prvenstvom odigral več tekem. Ko ti gre dobro, postaneš bolj samozavesten in vse je precej laže. Vidiš priložnosti, ki jih zaradi pomanjkanja samozavesti prej nisi. Benjamin Verbič Benjamin Verbič blesti v danskem prvenstvu. Foto: EPA Jan Oblak je takole ubranil 11-metrovko Aritzu Adurizu. Foto: EPA Dodaj v

Odličen teden Iličića presekala poškodba gležnja

Oblak z obrambami spravlja v obup španske napadalce

25. september 2017 ob 08:25,

zadnji poseg: 25. september 2017 ob 10:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

V preteklem tednu so od slovenskih nogometnih reprezentantov najbolj navdušili Jan Oblak, Josip Iličić in Benjamin Verbič. Najbolj se je v dresu Atalante izkazal Iličić.

29-letnik, ki je pred začetkom letošnje sezone iz Fiorentine prestopil v Atalanto, je nase opozoril sredi tedna, ko je na tekmi Serie A prispeval levji delež k visoki zmagi nad Crotonejem (5:1). Že v 5. minuti srečanja je podal za vodilni zadetek Andree Petagne, ko je napadalca z uporabnim predložkom zaposlil z desne strani. Nato se je med strelce vpisal še sam.

V izjemni akciji je preigral tri gostujoče branilce, nato pa z natančno odmerjenim diagonalnim strelom zadel malo mrežico za vodstvo s 3:0. Izjemnega večera slovenskega reprezentanta s tem še ni bilo konec, v nadaljevanju se je izkazal s podajo še za četrti gol Atalante - zadel je Alejandro Gomez. Jasmin Kurtić si je tekmo ogledal s klopi.

Dobro predstavo je nato Iličić pokazal še v nedeljo na tekmi proti nekdanjemu klubu v Firencah. 'Jojo' je po uri igre, ko je Atalanta proti Fiorentini zaostajala z 1:0, svoji ekipi priigral strel z bele točke, a je bil z 11 metrov nato neuspešen Gomez - natančneje, vratar Marco Sportiello je uganil njegovo namero.

Kako huda je poškodba?

Iličić je moral iz igre v 71. minuti, ko si je poškodoval desni gleženj. V eni izmed napadalnih akcij Atalante mu je brez žoge spodrsnilo na mokri zelenici v kazenskem prostoru, ko se je odkrival soigralcem oziroma iskal čim boljši položaj. Obležal je na tleh in zahteval menjavo, ker ni mogel nadaljevati. Tudi po koncu tekme je potreboval pomoč nekoga iz vodstva kluba, da je lahko na eni nogi "odskakljal" v slačilnico.

Kako huda je poškodba, za zdaj še ni znano. Atalanta bo v četrtek v Evropski ligi gostovala v Lyonu, v nedeljo pa bo gostila Juventus. Čez teden dni se bo na Brdu pred nadaljevanjem kvalifikacij za SP zbrala slovenska reprezentanca, velik hendikep pa bi bil, če bi morala v boj z Anglijo in Škotsko brez Iličića.

Kurtić je igral do 51. minute, ko ga je zamenjal Andreas Cornelius. Atalanta je izid izenačila v zadnjih sekundah tekme (v 94. minuti je zadel Remo Freuler).

Verbič tlakoval pot do visoke zmage

V izjemni formi je trenutno tudi Benjamin Verbič, ki je svojemu Köbenhavnu v danskem prvenstvu znatno pomagal do visoke zmage nad Silkeborgom (4:0). 23-letni Celjan je gostitelje najprej popeljal v vodstvo, nato ga je nekaj minut pozneje še podvojil! Mreža se je prvič zatresla v 22. minuti, ko je po predložku Petra Ankersena povsem neovirano z glavo premagal nemočnega vratarja Thomasa Norgaarda, v 28. minuti je po podaji Nicolaia Boilesena z leve strani zadel še z desnico. Do konca tekme sta se med strelce vpisala še Andrija Pavlović in Rasmus Falk. "Ne vem, ali sem kaj spremenil v primerjavi s prejšnjo sezono. Morda to, da sem pred letošnjim prvenstvom odigral več tekem. Ko ti gre dobro, postaneš bolj samozavesten in vse je precej laže. Vidiš priložnosti, ki jih zaradi pomanjkanja samozavesti prej nisi," je za danski bold.dk povedal slovenski reprezentant, eden najboljših posameznikov Köbenhavna v letošnji sezoni.

Oblak preprečil slavje Aduriza

Nad še enim slovenskih reprezentantom so zadovoljni tudi v Madridu, in sicer pri Atleticu, kjer med vratnicama blesti Jan Oblak. Ta z obrambami para živce napadalcem nasprotnih ekip, v 5. krogu španskega prvenstva se je na tekmi v Bilbau (1:2) izkazal tudi z ubranjeno 11-metrovko, ko je strel z bele točke s sijajno parado odbil Aritzu Adurizu. Žogo je iz svoje mreže pobral le v 92. minuti tekme.



Mitja Lisjak